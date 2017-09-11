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  • 11.09, 04:46

    «Бомж» Саакашвили попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

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    • Фото: SaakashviliMikheil /facebook.com
    «Бомж» Саакашвили попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

    «Бомж» Саакашвили попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

    «Бомж» Саакашвили попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»
  • Фото: SaakashviliMikheil /facebook.com

    • Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили внесли в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» за незаконное пересечение границы.

    Также «Миротворец» вменяет в вину Саакашвили «нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц».

    При этом сайт не раскрыл контактные данные политика, как он обычно делает. В графе «адрес», например, значится «бомж».

    По данным РИА Новости, полиция по факту «прорыва» Саакашвили возбудила уголовное дело о незаконном переходе границы.

    смотретьСаакашвили намерен продолжать борьбу с украинскими властями
    Саакашвили намерен продолжать борьбу с украинскими властями
    Напомним, Михаил Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины. Затем он поехал во Львов, где заявил, что продолжит борьбу против властей Украины.

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