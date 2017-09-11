«Бомж» Саакашвили попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили внесли в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» за незаконное пересечение границы.
Также «Миротворец» вменяет в вину Саакашвили «нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц».
При этом сайт не раскрыл контактные данные политика, как он обычно делает. В графе «адрес», например, значится «бомж».
По данным РИА Новости, полиция по факту «прорыва» Саакашвили возбудила уголовное дело о незаконном переходе границы.
Напомним, Михаил Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины. Затем он поехал во Львов, где заявил, что продолжит борьбу против властей Украины.
При этом сайт не раскрыл контактные данные политика, как он обычно делает. В графе «адрес», например, значится «бомж».
По данным РИА Новости, полиция по факту «прорыва» Саакашвили возбудила уголовное дело о незаконном переходе границы.
Напомним, Михаил Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины. Затем он поехал во Львов, где заявил, что продолжит борьбу против властей Украины.
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