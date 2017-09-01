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  • 01.09, 02:28
    Представительнице РФ на конкурсе «Миссис Вселенная» поступают угрозы от украинских радикалов. Крым, Севастополь, конкурсы красоты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПредставительнице РФ на конкурсе «Миссис Вселенная» поступают угрозы от украинских радикалов

    Представительнице РФ на конкурсе «Миссис Вселенная» поступают угрозы от украинских радикалов

    1 комментарий
    Представительнице РФ на конкурсе «Миссис Вселенная» поступают угрозы от украинских радикалов

    Представительнице РФ на конкурсе «Миссис Вселенная» поступают угрозы от украинских радикалов

    Представительнице РФ на конкурсе «Миссис Вселенная» поступают угрозы от украинских радикалов

      Как Крым, который не хотят признавать де-юре западные политики, де-факто признают западные граждане и организации — от спортивных до гламурных?

      Почему женщина, претендующая на звание самой красивой во вселенной, боится ехать на Украину? До чего могут дойти в своей жажде мести некоторые украинские политики? Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Полякова.

      В восьми тысячах километров от дома Ольга Половкова борется за звание лучшей мамы во вселенной. В южноафриканском городке Дурбан она рассказывает про российский город Севастополь.

      Ольга Половкова, участница конкурса «Миссис Вселенная»: «Один мужчина подходит ко мне, на английском языке говорит: „О, Севастополь, это Украина“. А я ему отвечаю: „Нет, Севастополь — это Россия“. Он удивился».

      Она родилась на западной Украине, переехала в автономный Крым и вот теперь представляет Россию на престижном мировом конкурсе. То, что Севастополь находится в России — соответствует официальному решению организаторов конкурса «Миссис мира-2017».

      Ольга Половкова: «Между людьми не должно быть никакой агрессии, никакой ненависти».
      В Африке, она узнала, что на Украине, какие-то «обычные люди» включили ее в базу данных печально известного сайта «Миротворец». За «нарушение границ Украины» и «антиукраинскую пропаганду. Особо рьяные борцы за целостность не поскупились на угрозы.

      Ольга Половкова: „Начали писать некоторым моим друзьям в соцсетях, «с кем ты общаешься»“, „не общайся с ней“, „она уже в базе «Миротворец»“. Обращались и к тем моим друзьям, которые проживают на Украине».

      Сенатор от Крыма Сергей Цеков объясняет: все эти «черные списки», постоянные жалобы украинских дипломатов на чьи-то поездки в Крым, — только нервируют Запад. И там уже проще признать Крым российским, чем отвечать на истерики украинской стороны.

      Сергей Цеков, член Совета Федерации от Республики Крым: «Что касается юридического признания, на это уйдет достаточно много времени. Сколько их будет — 5 лет, 10, 15, — жизнь покажет. Но я абсолютно убежден в том, что произойдет».

      После марта 2014 прошло немного времени и мировой интернет-гигант Google на своих картах признал: «Крым — ваш». Правда, только для российских пользователей: если поменять язык и геолокацию на Украину, оттуда видно все по-старому.

      А еще недавно газета Тhe Washington Post выложила в Twitter карту Украины без Крыма. Потом сообщение удалили. ФИФА в презентации к чемпионату мира также отнесла Крым к России. Был такой скандал, что ролик даже пришлось перемонтировать.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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