Представительнице РФ на конкурсе «Миссис Вселенная» поступают угрозы от украинских радикалов

Как Крым, который не хотят признавать
де-юре западные политики, де-факто признают западные граждане и организации — от спортивных до гламурных?
Почему женщина, претендующая на звание самой красивой во вселенной, боится ехать на Украину? До чего могут дойти в своей жажде мести некоторые украинские политики? Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Полякова.
В восьми тысячах километров от дома Ольга Половкова борется за звание лучшей мамы во вселенной. В южноафриканском городке Дурбан она рассказывает про российский город Севастополь.
Ольга Половкова, участница конкурса «Миссис Вселенная»: «Один мужчина подходит ко мне, на английском языке говорит: „О, Севастополь, это Украина“. А я ему отвечаю: „Нет, Севастополь — это Россия“. Он удивился».
Она родилась на западной Украине, переехала в автономный Крым и вот теперь представляет Россию на престижном мировом конкурсе. То, что Севастополь находится в России — соответствует официальному решению организаторов конкурса «Миссис мира-2017».
Ольга Половкова: «Между людьми не должно быть никакой агрессии, никакой ненависти».
В Африке, она узнала, что на Украине, какие-то «обычные люди» включили ее в базу данных печально известного сайта «Миротворец». За «нарушение границ Украины» и «антиукраинскую пропаганду. Особо рьяные борцы за целостность не поскупились на угрозы.
Ольга Половкова: „Начали писать некоторым моим друзьям в соцсетях, «с кем ты общаешься»“, „не общайся с ней“, „она уже в базе «Миротворец»“. Обращались и к тем моим друзьям, которые проживают на Украине».
Сенатор от Крыма Сергей Цеков объясняет: все эти «черные списки», постоянные жалобы украинских дипломатов на чьи-то поездки в Крым, — только нервируют Запад. И там уже проще признать Крым российским, чем отвечать на истерики украинской стороны.
Сергей Цеков, член Совета Федерации от Республики Крым: «Что касается юридического признания, на это уйдет достаточно много времени. Сколько их будет — 5 лет, 10, 15, — жизнь покажет. Но я абсолютно убежден в том, что произойдет».
После марта 2014 прошло немного времени и мировой интернет-гигант Google на своих картах признал: «Крым — ваш». Правда, только для российских пользователей: если поменять язык и геолокацию на Украину, оттуда видно все по-старому.
А еще недавно газета Тhe Washington Post выложила в Twitter карту Украины без Крыма. Потом сообщение удалили. ФИФА в презентации к чемпионату мира также отнесла Крым к России. Был такой скандал, что ролик даже пришлось перемонтировать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
В восьми тысячах километров от дома Ольга Половкова борется за звание лучшей мамы во вселенной. В южноафриканском городке Дурбан она рассказывает про российский город Севастополь.
Ольга Половкова, участница конкурса «Миссис Вселенная»: «Один мужчина подходит ко мне, на английском языке говорит: „О, Севастополь, это Украина“. А я ему отвечаю: „Нет, Севастополь — это Россия“. Он удивился».
Она родилась на западной Украине, переехала в автономный Крым и вот теперь представляет Россию на престижном мировом конкурсе. То, что Севастополь находится в России — соответствует официальному решению организаторов конкурса «Миссис мира-2017».
Ольга Половкова: «Между людьми не должно быть никакой агрессии, никакой ненависти».
В Африке, она узнала, что на Украине, какие-то «обычные люди» включили ее в базу данных печально известного сайта «Миротворец». За «нарушение границ Украины» и «антиукраинскую пропаганду. Особо рьяные борцы за целостность не поскупились на угрозы.
Ольга Половкова: „Начали писать некоторым моим друзьям в соцсетях, «с кем ты общаешься»“, „не общайся с ней“, „она уже в базе «Миротворец»“. Обращались и к тем моим друзьям, которые проживают на Украине».
Сенатор от Крыма Сергей Цеков объясняет: все эти «черные списки», постоянные жалобы украинских дипломатов на чьи-то поездки в Крым, — только нервируют Запад. И там уже проще признать Крым российским, чем отвечать на истерики украинской стороны.
Сергей Цеков, член Совета Федерации от Республики Крым: «Что касается юридического признания, на это уйдет достаточно много времени. Сколько их будет — 5 лет, 10, 15, — жизнь покажет. Но я абсолютно убежден в том, что произойдет».
После марта 2014 прошло немного времени и мировой интернет-гигант Google на своих картах признал: «Крым — ваш». Правда, только для российских пользователей: если поменять язык и геолокацию на Украину, оттуда видно все по-старому.
А еще недавно газета Тhe Washington Post выложила в Twitter карту Украины без Крыма. Потом сообщение удалили. ФИФА в презентации к чемпионату мира также отнесла Крым к России. Был такой скандал, что ролик даже пришлось перемонтировать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии