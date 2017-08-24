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  • 24.08, 22:37

    Организаторы конкурса «Миссис Вселенная» признали Крым частью РФ

    3 комментария
    Организаторы конкурса «Миссис Вселенная» признали Крым частью РФ

    Организаторы конкурса «Миссис Вселенная» признали Крым частью РФ

    Организаторы конкурса «Миссис Вселенная» признали Крым частью РФ

    37-летняя модель из Севастополя будет представлять Россию на международном конкурсе красоты.

    Многодетная мать из Севастополя Ольга Половкова представит Россию на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная — 2017». Замужняя красавица, уроженка Крыма, будет выступать под российским триколором. Таким образом, организаторы конкурса признали, что Крым является частью РФ, сообщает сайт «Комсомольская правда».

    «Африка ждет, друзья», — написала Ольга на своей странице «ВКонтакте».

    Конкурс «Миссис Вселенная» в этом году будет проходить с 26 августа по 2 сентября в Южно-Африканской Республике. Кроме Половковой, Россию будут представлять еще две претендентки — жительницы Москвы и Санкт-Петербурга.

    В прошлые годы оргкомитет международного конкурса из-за санкций не принимал заявки от представительниц Крыма и Севастополя.

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