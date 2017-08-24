Организаторы конкурса «Миссис Вселенная» признали Крым частью РФ

37-летняя модель из Севастополя будет представлять Россию на международном конкурсе красоты.
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Многодетная мать из Севастополя Ольга Половкова представит Россию на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная — 2017». Замужняя красавица, уроженка Крыма, будет выступать под российским триколором. Таким образом, организаторы конкурса признали, что Крым является частью РФ, сообщает сайт «Комсомольская правда».
«Африка ждет, друзья», — написала Ольга на своей странице «ВКонтакте».
Конкурс «Миссис Вселенная» в этом году будет проходить с 26 августа по 2 сентября в Южно-Африканской Республике. Кроме Половковой, Россию будут представлять еще две претендентки — жительницы Москвы и Санкт-Петербурга.
В прошлые годы оргкомитет международного конкурса из-за санкций не принимал заявки от представительниц Крыма и Севастополя.
«Африка ждет, друзья», — написала Ольга на своей странице «ВКонтакте».
Конкурс «Миссис Вселенная» в этом году будет проходить с 26 августа по 2 сентября в Южно-Африканской Республике. Кроме Половковой, Россию будут представлять еще две претендентки — жительницы Москвы и Санкт-Петербурга.
В прошлые годы оргкомитет международного конкурса из-за санкций не принимал заявки от представительниц Крыма и Севастополя.
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