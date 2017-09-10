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  • 11.09, 00:13
    Более 15 человек пострадали при прорыве Саакашвили украинской границы. Саакашвили, Украина, граница, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 15 человек пострадали при прорыве Саакашвили украинской границы

    Более 15 человек пострадали при прорыве Саакашвили украинской границы

    7 комментариев
    Более 15 человек пострадали при прорыве Саакашвили украинской границы

    Более 15 человек пострадали при прорыве Саакашвили украинской границы

    Более 15 человек пострадали при прорыве Саакашвили украинской границы
    • Фото: Associated Press © 2017, Monika Scislowska

      • Украинские пограничники и полицейские получили телесные повреждения во время прорыва экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его сторонников через пограничный пункт «Шегини».

      Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. По ее данным, пострадали 12 бойцов Национальной полиции и пять представителей пограничной службы.

      В ведомстве ранее заявили, что по факту массового нарушения госграницы будет сделано обращение в генеральную прокуратуру Украины. Генпрокурор Украины Луценко обещал привлечь организаторов и руководителей прорыва к уголовной ответственности, передает «Интерфакс».

      смотретьСторонники Саакашвили прорвали оцепление на КПП «Шегини» на украинской границе
      Сторонники Саакашвили прорвали оцепление на КПП «Шегини» на украинской границе
      Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили вместе со своими соратниками с дракой прорвали кордон правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попали на территорию страны. После пересечения границы экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области направился во Львов.

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