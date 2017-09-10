Более 15 человек пострадали при прорыве Саакашвили украинской границы

Украинские пограничники и полицейские получили телесные повреждения во время прорыва
экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его сторонников через пограничный пункт «Шегини».
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. По ее данным, пострадали 12 бойцов Национальной полиции и пять представителей пограничной службы.
В ведомстве ранее заявили, что по факту массового нарушения госграницы будет сделано обращение в генеральную прокуратуру Украины. Генпрокурор Украины Луценко обещал привлечь организаторов и руководителей прорыва к уголовной ответственности, передает «Интерфакс».
Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили вместе со своими соратниками с дракой прорвали кордон правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попали на территорию страны. После пересечения границы экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области направился во Львов.
В ведомстве ранее заявили, что по факту массового нарушения госграницы будет сделано обращение в генеральную прокуратуру Украины. Генпрокурор Украины Луценко обещал привлечь организаторов и руководителей прорыва к уголовной ответственности, передает «Интерфакс».
Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили вместе со своими соратниками с дракой прорвали кордон правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попали на территорию страны. После пересечения границы экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области направился во Львов.
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