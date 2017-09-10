ЦИК озвучил предварительные данные по голосованию в Бурятии и на Сахалине

В Центризбиркоме следят за выборами в России. Одно из новшеств сегодняшних выборов — это счетчики в избиркомах, когда данные из автоматических урн для голосования (так называемых КОИБов) напрямую поступают в ЦИК, где обрабатываются, а затем результаты сразу же выдаются на табло.
Согласно поступившим из Бурятии данным, где прошли выборы главы республики, лидирует нынешний и. о. губернатора Алексей Цыденов. Цифровым образом обработали менее одного процента бюллетеней. Остальные бюллетени начали обрабатывать вручную. По итогам обработки 4,17% протоколов участковых избирательных комиссий Цыденов получил 88,02% голосов.
Также поступают данные из Сахалина, где завершилось голосование. После обработки 54,96% итоговых протоколов список «Единой России» набирает 49,05% голосов, сообщает ТАСС. Известны и данные о явке — она составила порядка 35%. На Камчатке явка — около 17%. Можно сказать, что в целом по России явка соответствует уровню прежних лет. Но она во многом зависит от погоды и других факторов, в частности, от уровня выборов. Например, в Калининграде и Севастополе, где избирают губернаторов, уже к полудню явка составила порядка 15%.
Сегодня, в Единый день голосования, в России избирают 16 глав субъектов федерации. В Адыгее на тайном голосовании Госсовета избрали Мурата Кумпилова, бывшего премьера республики. Всего в РФ проходит 5800 избирательных кампаний. На кону около 37 тысяч мандатов различных уровней, в том числе депутатов заксобраний, муниципальных депутатов.
В Москве проходят выборы в районные советы. За полторы тысячи мандатов борются около 7000 кандидатов. В столице не обошлось без курьезных случаев: один из кандидатов покусал членов участковой избирательной комиссии в районе Дорогомилово. Этот инцидент обсудили в Центризбиркоме. В целом же серьезных нарушений не зафиксировано. По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, критичных инцидентов, которые бы повлияли на результаты голосования, не было, передает «Интерфакс».
Майя Гришина: «В настоящее время в ЦИК не зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на результат. Жалоб, которые требуют коллегиального рассмотрения, в ЦИК не поступало».
«Единая Россия» отправила наблюдателей практически на все участки. От партии КПРФ на выборах работают около 40 тысяч наблюдателей. Есть и наблюдатели от НКО и международные эксперты. Так, например, в Ярославской области группу международных экспертов возглавляет герцог Д’Артаньян, «потомок» известного литературного персонажа.
Также поступают данные из Сахалина, где завершилось голосование. После обработки 54,96% итоговых протоколов список «Единой России» набирает 49,05% голосов, сообщает ТАСС. Известны и данные о явке — она составила порядка 35%. На Камчатке явка — около 17%. Можно сказать, что в целом по России явка соответствует уровню прежних лет. Но она во многом зависит от погоды и других факторов, в частности, от уровня выборов. Например, в Калининграде и Севастополе, где избирают губернаторов, уже к полудню явка составила порядка 15%.
Сегодня, в Единый день голосования, в России избирают 16 глав субъектов федерации. В Адыгее на тайном голосовании Госсовета избрали Мурата Кумпилова, бывшего премьера республики. Всего в РФ проходит 5800 избирательных кампаний. На кону около 37 тысяч мандатов различных уровней, в том числе депутатов заксобраний, муниципальных депутатов.
В Москве проходят выборы в районные советы. За полторы тысячи мандатов борются около 7000 кандидатов. В столице не обошлось без курьезных случаев: один из кандидатов покусал членов участковой избирательной комиссии в районе Дорогомилово. Этот инцидент обсудили в Центризбиркоме. В целом же серьезных нарушений не зафиксировано. По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, критичных инцидентов, которые бы повлияли на результаты голосования, не было, передает «Интерфакс».
Майя Гришина: «В настоящее время в ЦИК не зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на результат. Жалоб, которые требуют коллегиального рассмотрения, в ЦИК не поступало».
«Единая Россия» отправила наблюдателей практически на все участки. От партии КПРФ на выборах работают около 40 тысяч наблюдателей. Есть и наблюдатели от НКО и международные эксперты. Так, например, в Ярославской области группу международных экспертов возглавляет герцог Д’Артаньян, «потомок» известного литературного персонажа.
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