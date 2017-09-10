Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.09, 12:05
    В Севастополе впервые в истории проходят прямые выборы губернатора. Владивосток, выборы, Камчатка, Крым, Севастополь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Севастополе впервые в истории проходят прямые выборы губернатора

    В Севастополе впервые в истории проходят прямые выборы губернатора

    комментировать
    В Севастополе впервые в истории проходят прямые выборы губернатора

    В Севастополе впервые в истории проходят прямые выборы губернатора

    В Севастополе впервые в истории проходят прямые выборы губернатора

      Сегодня в России Единый день голосования. В общей сложности в стране пройдет около шести тысяч выборов разного уровня, включая дополнительные выборы в Госдуму по двум одномандатным округам. Голосование пройдет во всех регионах, кроме Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга.

      Первыми начали голосовать на Камчатке. Там открылось более 170 избирательных участков. В регионе проходят дополнительные выборы в законодательное собрание края и выборы в органы местного самоуправления.

      Во Владивостоке для избирателей открыли более 200 стационарных, три временных и 73 судовых участка — специально для моряков. Там проходят выборы депутатов в городскую думу.

      В 16 регионах состоятся прямые выборы глав субъектов, в том числе и в городе федерального значения Севастополе. С 8:00 во всех районах города открылись избирательные участки. Прямые выборы руководителя проходят в городе впервые в истории.

      Новости по теме

      Единый день голосования

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru