В Севастополе впервые в истории проходят прямые выборы губернатора

Сегодня в России Единый день голосования. В общей сложности в стране пройдет около шести тысяч выборов разного уровня, включая дополнительные выборы в Госдуму по двум одномандатным округам. Голосование пройдет во всех регионах, кроме Ингушетии, Магаданской области и
Санкт-Петербурга.
Первыми начали голосовать на Камчатке. Там открылось более 170 избирательных участков. В регионе проходят дополнительные выборы в законодательное собрание края и выборы в органы местного самоуправления.
Во Владивостоке для избирателей открыли более 200 стационарных, три временных и 73 судовых участка — специально для моряков. Там проходят выборы депутатов в городскую думу.
В 16 регионах состоятся прямые выборы глав субъектов, в том числе и в городе федерального значения Севастополе. С 8:00 во всех районах города открылись избирательные участки. Прямые выборы руководителя проходят в городе впервые в истории.
Во Владивостоке для избирателей открыли более 200 стационарных, три временных и 73 судовых участка — специально для моряков. Там проходят выборы депутатов в городскую думу.
В 16 регионах состоятся прямые выборы глав субъектов, в том числе и в городе федерального значения Севастополе. С 8:00 во всех районах города открылись избирательные участки. Прямые выборы руководителя проходят в городе впервые в истории.
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