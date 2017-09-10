Путин и Медведев проголосовали на муниципальных выборах в Москве

Президент России принял участие в выборах депутатов районных советов столицы. Он проголосовал на участке №2151. А
премьер-министр с супругой посетил участок №1448.
Путин принял участие в муниципальных выборах в Москве на том же участке, где голосовал во время выборов депутатов Госдумы РФ VII созыва.
Поздоровавшись с сотрудниками избирательной комиссии на участке №2151, президент предъявил паспорт, а затем отправился в кабинку для голосования. После этого глава государства подошел к одной из прозрачных урн и опустил листок.
Участок №2151 располагается в здании Академии наук в Гагаринском районе Москвы. Во время голосования президента доступ для избирателей не ограничивался и не прекращался. Но им приходилось предъявлять паспорта не только при получении бюллетеней, но и на входе в РАН, отмечает РИА Новости.
А Дмитрий Медведев вместе с супругой около 14:00 проголосовали на избирательном участке в Раменках, который располагается в школе №1448 на улице Довженко.
Поздоровавшись с присутствующими, премьер и его супруга Светлана поставили подписи в журнале для регистрации избирателей. После этого, взяв бюллетень, глава правительства РФ зашел в кабинку. Поставив отметки, он отправился к урне для голосования. Следом за ним проголосовала его жена.
Доступ избирателей на участок, когда там находился премьер-министр, также не прекращался и не ограничивался. Когда Медведев прибыл на голосование, в помещении находились несколько наблюдателей и избирателей.
Ранее в столице в голосовании принял участие мэр Сергей Собянин, который призвал москвичей последовать его примеру.
Напомним, в Единый день голосования в Москве проходят муниципальные выборы депутатов районных советов. По итогам голосования будет замещено 1502 мандата.
Поздоровавшись с сотрудниками избирательной комиссии на участке №2151, президент предъявил паспорт, а затем отправился в кабинку для голосования. После этого глава государства подошел к одной из прозрачных урн и опустил листок.
Участок №2151 располагается в здании Академии наук в Гагаринском районе Москвы. Во время голосования президента доступ для избирателей не ограничивался и не прекращался. Но им приходилось предъявлять паспорта не только при получении бюллетеней, но и на входе в РАН, отмечает РИА Новости.
А Дмитрий Медведев вместе с супругой около 14:00 проголосовали на избирательном участке в Раменках, который располагается в школе №1448 на улице Довженко.
Поздоровавшись с присутствующими, премьер и его супруга Светлана поставили подписи в журнале для регистрации избирателей. После этого, взяв бюллетень, глава правительства РФ зашел в кабинку. Поставив отметки, он отправился к урне для голосования. Следом за ним проголосовала его жена.
Доступ избирателей на участок, когда там находился премьер-министр, также не прекращался и не ограничивался. Когда Медведев прибыл на голосование, в помещении находились несколько наблюдателей и избирателей.
Ранее в столице в голосовании принял участие мэр Сергей Собянин, который призвал москвичей последовать его примеру.
Напомним, в Единый день голосования в Москве проходят муниципальные выборы депутатов районных советов. По итогам голосования будет замещено 1502 мандата.
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