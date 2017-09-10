Кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии в Москве

Один из кандидатов на муниципальных выборах в Москве покусал членов участковой избирательной комиссии. После этого случая глава Мосгоризбиркома в шутку попросил в будущем предусмотреть в расходах на выборы покупку вакцины против бешенства.
Валентин Горбунов, глава Мосгоризбиркома, в ходе видеоконференции с центром ЦИК рассказал об инциденте, произошедшем на избирательном участке в Дорогомилове. По его словам, один из кандидатов покусал членов УИК.
Горбунов обратился к главе ЦИК с просьбой от членов избирательной комиссии — включить в расходы на будущих выборах средства на закупку вакцин от бешенства, если подобные нападения повторятся.
Валентин Горбунов: «В связи с этим члены участковой комиссии попросили обратиться к вам с просьбой. Может быть, говорят, дадут нам вакцины против бешенства, если такое будет продолжаться».
Глава Мосгоризбиркома добавил, что правоохранители отнеслись к нарушителю лояльно. Покусавший членов УИК кандидат вернулся обратно на участок.
Валентин Горбунов: «Все документы оформлены, справка травмпункта, объяснения взяты, его отпустили с учетом того, что он кандидат, сказали: будем по этому факту все действия проводить завтра. И он пришел опять на участок и тихо, спокойно сидит, успокоился».
В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что этот случай вызывает «смех сквозь слезы». Он выразила надежду, что подобное не повторится, передает РИА Новости.
Элла Памфилова: «Я надеюсь, что это единичный случай по всей стране и подобных выходок со стороны уважаемых кандидатов в принципе не будет».
В 82 субъектах РФ 10 сентября проходят выборы разного уровня. В столице в Единый день голосования москвичи выбирают депутатов в районные советы в 125 муниципалитетах. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин уже проголосовали.
Горбунов обратился к главе ЦИК с просьбой от членов избирательной комиссии — включить в расходы на будущих выборах средства на закупку вакцин от бешенства, если подобные нападения повторятся.
Валентин Горбунов: «В связи с этим члены участковой комиссии попросили обратиться к вам с просьбой. Может быть, говорят, дадут нам вакцины против бешенства, если такое будет продолжаться».
Глава Мосгоризбиркома добавил, что правоохранители отнеслись к нарушителю лояльно. Покусавший членов УИК кандидат вернулся обратно на участок.
Валентин Горбунов: «Все документы оформлены, справка травмпункта, объяснения взяты, его отпустили с учетом того, что он кандидат, сказали: будем по этому факту все действия проводить завтра. И он пришел опять на участок и тихо, спокойно сидит, успокоился».
В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что этот случай вызывает «смех сквозь слезы». Он выразила надежду, что подобное не повторится, передает РИА Новости.
Элла Памфилова: «Я надеюсь, что это единичный случай по всей стране и подобных выходок со стороны уважаемых кандидатов в принципе не будет».
В 82 субъектах РФ 10 сентября проходят выборы разного уровня. В столице в Единый день голосования москвичи выбирают депутатов в районные советы в 125 муниципалитетах. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин уже проголосовали.
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