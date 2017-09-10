Следствие вели…
ТВ-Эфир
Следствие вели…
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.09, 16:39

    Кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии в Москве

    1 комментарий

    Кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии в Москве

    Кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии в Москве

    Один из кандидатов на муниципальных выборах в Москве покусал членов участковой избирательной комиссии. После этого случая глава Мосгоризбиркома в шутку попросил в будущем предусмотреть в расходах на выборы покупку вакцины против бешенства.

    Валентин Горбунов, глава Мосгоризбиркома, в ходе видеоконференции с центром ЦИК рассказал об инциденте, произошедшем на избирательном участке в Дорогомилове. По его словам, один из кандидатов покусал членов УИК.

    Горбунов обратился к главе ЦИК с просьбой от членов избирательной комиссии — включить в расходы на будущих выборах средства на закупку вакцин от бешенства, если подобные нападения повторятся.

    Валентин Горбунов: «В связи с этим члены участковой комиссии попросили обратиться к вам с просьбой. Может быть, говорят, дадут нам вакцины против бешенства, если такое будет продолжаться».

    Глава Мосгоризбиркома добавил, что правоохранители отнеслись к нарушителю лояльно. Покусавший членов УИК кандидат вернулся обратно на участок.

    Валентин Горбунов: «Все документы оформлены, справка травмпункта, объяснения взяты, его отпустили с учетом того, что он кандидат, сказали: будем по этому факту все действия проводить завтра. И он пришел опять на участок и тихо, спокойно сидит, успокоился».

    В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что этот случай вызывает «смех сквозь слезы». Он выразила надежду, что подобное не повторится, передает РИА Новости.

    Элла Памфилова: «Я надеюсь, что это единичный случай по всей стране и подобных выходок со стороны уважаемых кандидатов в принципе не будет».

    В 82 субъектах РФ 10 сентября проходят выборы разного уровня. В столице в Единый день голосования москвичи выбирают депутатов в районные советы в 125 муниципалитетах. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин уже проголосовали.

    Новости по теме

    Единый день голосования

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru