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  • 10.09, 15:08

    Избранный глава Адыгеи Мурат Кумпилов вступил в должность

    комментировать
    • Фото: Тимкив Виталий / ТАСС
    Избранный глава Адыгеи Мурат Кумпилов вступил в должность

    Избранный глава Адыгеи Мурат Кумпилов вступил в должность

    Избранный глава Адыгеи Мурат Кумпилов вступил в должность
  • Фото: Тимкив Виталий / ТАСС

    • Мурат Кумпилов, которого в воскресенье депутаты Госсовета Адыгеи избрали новым руководителем республики, вступил в должность.

    Как сообщает ТАСС, церемония инаугурации прошла в Государственной филармонии региона. Текст присяги Кумпилов прочитал на русском и адыгейском языках. После этого ему были вручены атрибуты власти, а также удостоверение главы Республики Адыгея.

    Ранее Госсовет Адыгеи избрал Кумпилова руководителем региона на ближайшие пять лет. Его кандидатуру поддержали все 48 присутствующих депутатов.

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