Избранный глава Адыгеи Мурат Кумпилов вступил в должность

Мурат Кумпилов, которого в воскресенье депутаты Госсовета Адыгеи избрали новым руководителем республики, вступил в должность.
Как сообщает ТАСС, церемония инаугурации прошла в Государственной филармонии региона. Текст присяги Кумпилов прочитал на русском и адыгейском языках. После этого ему были вручены атрибуты власти, а также удостоверение главы Республики Адыгея.
Ранее Госсовет Адыгеи избрал Кумпилова руководителем региона на ближайшие пять лет. Его кандидатуру поддержали все 48 присутствующих депутатов.
Ранее Госсовет Адыгеи избрал Кумпилова руководителем региона на ближайшие пять лет. Его кандидатуру поддержали все 48 присутствующих депутатов.
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