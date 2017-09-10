В ЦИК озвучили первые данные по явке избирателей в Единый день голосования

Открылись избирательные участки в европейской части России — в регионах, которые живут по московскому времени. В столице, например, выбирают депутатов муниципальных собраний. В Москве уже проголосовал спикер Госдумы Вячеслав Володин. За ходом голосования пристально следят в Центральной избирательной комиссии.
В ЦИК стекаются данные со всей России — выборы проходят в 82 из 85 субъектов РФ. Проходит 5800 избирательных кампаний, в том числе две кампании федерального уровня на освободившиеся места депутатов Госдумы — в Ленинградской области, где место освободил экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин, и еще одно место бывшего депутата от «Единой России» в Брянской области. Также сегодня избирают 16 глав субъектов федерации, включая Севастополь, где выборы главы города проходят впервые.
В целом можно сказать, что из 5800 избирательных кампаний определяется 36 тысяч 700 мандатов.
В Москве проходят выборы за места депутатов в районных советах, на 1500 мандатов претендуют более 7000 кандидатов. Одновременно с этими выборами проходит порядка 230 референдумов местного уровня, которые, вероятно, повлияют на явку. Хотя, как говорят эксперты, явка на этих выборах вряд ли будет значительно отличаться от традиционной для субъектов федерации.
В ЦИК уже озвучили первые данные по явке: на 12:00 по местному времени на Сахалине проголосовали порядка 20% избирателей, в Бурятии — более 19%, в Томской области — около 10%. Что касается Свердловской области, то там к 10:00 проголосовали порядка 5%.
В столице, где выбирают депутатов муниципальных собраний, голосования пройдут практических во всех округах столицы, за исключением двух.
В стенах одной из останкинских школ работают участки 684, 685 и 686. Избирателям предлагают бюллетень, в котором 25 фамилий. Выбрать можно от одного до четырех. Во время голосования используются нововведения, которые позволят исключить махинации в ходе кампании.
В целом можно сказать, что из 5800 избирательных кампаний определяется 36 тысяч 700 мандатов.
В Москве проходят выборы за места депутатов в районных советах, на 1500 мандатов претендуют более 7000 кандидатов. Одновременно с этими выборами проходит порядка 230 референдумов местного уровня, которые, вероятно, повлияют на явку. Хотя, как говорят эксперты, явка на этих выборах вряд ли будет значительно отличаться от традиционной для субъектов федерации.
В ЦИК уже озвучили первые данные по явке: на 12:00 по местному времени на Сахалине проголосовали порядка 20% избирателей, в Бурятии — более 19%, в Томской области — около 10%. Что касается Свердловской области, то там к 10:00 проголосовали порядка 5%.
В столице, где выбирают депутатов муниципальных собраний, голосования пройдут практических во всех округах столицы, за исключением двух.
В стенах одной из останкинских школ работают участки 684, 685 и 686. Избирателям предлагают бюллетень, в котором 25 фамилий. Выбрать можно от одного до четырех. Во время голосования используются нововведения, которые позволят исключить махинации в ходе кампании.
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