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  • 10.09, 10:35
    Единый день голосования: главные нововведения. Москва, выборы, губернаторы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕдиный день голосования: главные нововведения

    Единый день голосования: главные нововведения

    2 комментария
    Единый день голосования: главные нововведения

    Единый день голосования: главные нововведения

    Единый день голосования: главные нововведения

      В европейской части России — в регионах, которые живут по московскому времени, открылись участки для голосования. В Москве выбирают депутатов муниципальных собраний.

      Главное нововведение нынешнего Единого дня голосования, которое позволит исключить махинации в ходе кампании, — это QR-коды, которые будут ставиться на всех итоговых протоколах избирательных комиссий. Квадратные шифры позволят ускорить процесс их введения в систему ГАС «Выборы» и помогут избежать повторного ввода.

      Расширены возможности уже известных технологических решений. Видеокамеры теперь транслируют не только сам ход голосования, но и процесс подсчета голосов в территориальных избирательных комиссиях.

      КОИБы — уже не новшество, но уровень доверия избирателей к ним оказался так высок, что ЦИК решил удвоить количество электронных урн. К этому дню голосования закупили четыре с половиной тысячи аппаратов нового поколения.

      С этого года отменены открепительные удостоверения. Раньше, чтобы проголосовать не по месту прописки, нужно было получить на своем участке открепительное удостоверение. Теперь необходимо лишь написать заявление в избирательном участке по месту пребывания. На своем УИК вас открепят автоматически.

      Москвичи сегодня выбирают муниципальных депутатов. Выборы пройдут практических во всех округах столицы, за исключением двух. Всего в России проходят около шести тысяч выборов разного уровня, в том числе 16 — глав регионов.

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