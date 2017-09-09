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  • 09.09, 10:20
    В России в Единый день голосования выберут 16 губернаторов. выборы, губернаторы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России в Единый день голосования выберут 16 губернаторов

    В России в Единый день голосования выберут 16 губернаторов

    2 комментария
    В России в Единый день голосования выберут 16 губернаторов

    В России в Единый день голосования выберут 16 губернаторов

    В России в Единый день голосования выберут 16 губернаторов

      Десятого сентября в России пройдет Единый день голосования. Гражданам предстоит выбрать 16 губернаторов, а также депутатов региональных законодательных собраний.

      За работой избирательных комиссий будут наблюдать эксперты из 12 стран, в том числе из США, Италии, Франции и Бельгии.

      Одним из нововведений этих выборов станет использование современного комплекса обработки бюллетеней. Каждый протокол с итогами голосования пометят индивидуальным кодом, который исключит возможность махинаций.

      Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК: «По сути дела, это цифровая подпись, аналог цифровой подписи. Он индивидуальный для каждой участковой избирательной комиссии, и мы на сегодняшний день считаем, что исполнить протокол с таким же кодом, который сформирован на компьютере УИК, в другом месте будет невозможно. И мы считаем, что это позволит сделать нам результаты более корректными, более точными, более легитимными. И мы уйдем от обвинений в том, что с этим протоколом где-то работают в другом месте».

      Еще одно важное нововведение — теперь избиратели смогут голосовать на любых участках, независимо от места регистрации. Для этого нужно получать открепительное удостоверение. Достаточно перевести свои личные данные в избирком другого региона, и сделать это можно в Интернете.

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