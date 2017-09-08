Во Флориде о приближении урагана «Ирма» оповещают на русском языке

Трамп призвал Америку молиться:
вот-вот смертоносный ураган «Ирма», уже стерший с лица земли фешенебельные курорты, накроет Майями. Сколько тысяч русских туристов и эмигрантов окажутся в зоне урагана и выстоит ли вилла Абрамовича?
Еще в начале недели карибские острова можно было назвать райским уголком: белоснежные пляжи, бирюзовое море, покой и безмятежность. Теперь же целые территории практически стерты с лица Земли.
Эти разрушения оставил после себя мощнейший ураган «Ирма», который бушует сейчас в Атлантике. Погибли не менее 10 человек. Огромная территория Карибского бассейна превратилась в зону бедствия, где ураган либо уже бушует, либо вот-вот нагрянет. Объявлена эвакуация в Доминикане, а там сейчас отдыхают не менее пяти тысяч россиян.
Из космоса «Ирма» выглядит, как исполинская воронка, неумолимо наползающая на американский континент. На Карибах, которые приняли основной удар, скорость ветра достигала 80 метров в секунду. Сильнее всего пострадал Барбуда, там разрушено 90% домов. Власти уже признали остров более непригодным для жизни.
Появились снятые сразу после урагана видеокадры, как теперь выглядит знаменитая на весь мир бухта Simpson Bay на Сен-Мартене. В зоне поражения оказалась и Доминикана, где отдыхает много российских туристов. Их не эвакуировали. Но этому острову еще повезло: были сильный шторм и ливень, но обошлось без серьезных разрушений.
Теперь «Ирма» движется к побережью США. Те, кто живет или отдыхает сейчас во Флориде, одном из самых фешенебельных мест Америки, готовятся к худшему.
О том, как к удару стихии готовятся в Майями-Бич сообщил корреспондент НТВ Владимир Артюхов.
Приближения урагана во Флориде ждут с ужасом. Ведь «Ирму» называют самым мощным ураганом за всю историю метеонаблюдения в Атлантике. Сейчас каждый житель Флориды и каждый турист только и думает о том, как и куда бежать от надвигающегося удара стихии.
Губернатор Флориды объявил режим чрезвычайной ситуации и мобилизовал 30 тысяч человек. А также 100 вертолетов и 4 тысячи грузовиков. Телеканалы постоянно транслируют специальные оповещения о приближении урагана, в том числе, на русском языке.
Впрочем, американцы, похоже, не сидят у телевизоров. Они штурмуют магазины. Воду и продукты первой необходимости купить уже практически невозможно. Полки опустели еще накануне. На заправках огромные очереди, водители хотят залить бензина впрок.
Люди пытаются забаррикадировать свои дома, они закрывают окна щитами. Вот только рассчитывать на такую защиту сильно не приходится.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Эти разрушения оставил после себя мощнейший ураган «Ирма», который бушует сейчас в Атлантике. Погибли не менее 10 человек. Огромная территория Карибского бассейна превратилась в зону бедствия, где ураган либо уже бушует, либо вот-вот нагрянет. Объявлена эвакуация в Доминикане, а там сейчас отдыхают не менее пяти тысяч россиян.
Из космоса «Ирма» выглядит, как исполинская воронка, неумолимо наползающая на американский континент. На Карибах, которые приняли основной удар, скорость ветра достигала 80 метров в секунду. Сильнее всего пострадал Барбуда, там разрушено 90% домов. Власти уже признали остров более непригодным для жизни.
Появились снятые сразу после урагана видеокадры, как теперь выглядит знаменитая на весь мир бухта Simpson Bay на Сен-Мартене. В зоне поражения оказалась и Доминикана, где отдыхает много российских туристов. Их не эвакуировали. Но этому острову еще повезло: были сильный шторм и ливень, но обошлось без серьезных разрушений.
Теперь «Ирма» движется к побережью США. Те, кто живет или отдыхает сейчас во Флориде, одном из самых фешенебельных мест Америки, готовятся к худшему.
О том, как к удару стихии готовятся в Майями-Бич сообщил корреспондент НТВ Владимир Артюхов.
Приближения урагана во Флориде ждут с ужасом. Ведь «Ирму» называют самым мощным ураганом за всю историю метеонаблюдения в Атлантике. Сейчас каждый житель Флориды и каждый турист только и думает о том, как и куда бежать от надвигающегося удара стихии.
Губернатор Флориды объявил режим чрезвычайной ситуации и мобилизовал 30 тысяч человек. А также 100 вертолетов и 4 тысячи грузовиков. Телеканалы постоянно транслируют специальные оповещения о приближении урагана, в том числе, на русском языке.
Впрочем, американцы, похоже, не сидят у телевизоров. Они штурмуют магазины. Воду и продукты первой необходимости купить уже практически невозможно. Полки опустели еще накануне. На заправках огромные очереди, водители хотят залить бензина впрок.
Люди пытаются забаррикадировать свои дома, они закрывают окна щитами. Вот только рассчитывать на такую защиту сильно не приходится.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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