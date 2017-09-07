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  • 07.09, 06:48
    «Абсолютное разрушение»: Карибские острова первыми приняли удар урагана «Ирма». Атлантический океан, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Абсолютное разрушение»: Карибские острова первыми приняли удар урагана «Ирма»

    «Абсолютное разрушение»: Карибские острова первыми приняли удар урагана «Ирма»

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    «Абсолютное разрушение»: Карибские острова первыми приняли удар урагана «Ирма»

    «Абсолютное разрушение»: Карибские острова первыми приняли удар урагана «Ирма»

    «Абсолютное разрушение»: Карибские острова первыми приняли удар урагана «Ирма»

      По прогнозам специалистов, от удара урагана «Ирма» могут пострадать до 37 млн человек. В регионе, на который надвигается ураган, отдыхают и российские туристы.

      Жертвами сильнейшего урагана «Ирма», по последним данным, стали уже 6 человек. Первый удар приняли на себя Карибские острова. Там объявлен максимальный уровень угрозы. Причем, сообщается, что остров Барбуда понес «абсолютное разрушение» и стал непригодным для жизни, а его восстановление займёт годы. По данным специалистов, скорость ветра достигала 80 метров в секунду. Ущерб от урагана уже оценили в 10% ВВП страны. Теперь «Ирма» подошла к Пуэрто-Рико, Виргинским островам и Доминикане. Дипломаты советуют российским туристам не покидать свои отели.

      Ангелина Кулькова, турист: «Турфирма отказалась нас эвакуировать, объяснив это тем, что ураган идет со стороны со стороны Атлантики и больше коснется Пунта-Каны. В номер нам принесли свечи обещают, выдать сухой паек. Рекомендовали укрыться в ванной комнате, подальше от тока и стеклянных предметов».

      К удару стихии готовятся и во Флориде. Ожидается, что ураган обрушится на юг американского штата уже в это воскресенье. Местных жителей массово эвакуируют. На дорогах образовались заторы, во Флориде наблюдается нехватка бензина. Власти США провели экстренное заседание.

      Дональд Трамп, президент США: «Кажется, это будет самый разрушительный ураган, который когда-либо приближался к Флориде, Пуэрто-Рико и другим районам. Мы точно знаем, чего ждать в ближайшее время и к чему готовиться. И это „что-то выглядит не очень хорошо“»

      смотретьЧисло жертв разрушительного урагана «Ирма» на Карибах возросло
      Число жертв разрушительного урагана «Ирма» на Карибах возросло
      Этот ураган уже называют самым мощным за всю историю наблюдений в Атлантике. По данным ООН, в результате «Ирмы» могут пострадать около 37 миллионов человек. А в Атлантике уже набирают силу два новых урагана: «Катя» и «Хосе».

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