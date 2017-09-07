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  • 07.09, 06:48
    Число жертв разрушительного урагана «Ирма» на Карибах возросло. Франция, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло жертв разрушительного урагана «Ирма» на Карибах возросло

    Число жертв разрушительного урагана «Ирма» на Карибах возросло

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    Число жертв разрушительного урагана «Ирма» на Карибах возросло

    Число жертв разрушительного урагана «Ирма» на Карибах возросло

    Число жертв разрушительного урагана «Ирма» на Карибах возросло

      Местные власти сообщают, что ураган «Ирма» разрушил 95% домов на острове Сен-Мартен. Подтверждена гибель 6 человек.

      Как передает Agence France-Presse, власти региона Гваделупа сообщили о том, что число погибших в результате разрушительного урагана «Ирма» на островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен возросло до шести человек, подчеркнув, что жертв может быть гораздо больше. Ранее стало известно о двоих погибших.

      Даниэль Гиббс, депутат: «Это невероятная катастрофа. 95% острова разрушено».

      Речь идет о северной части острова, которая принадлежит Франции. Там проживает около 37 тысяч человек. В южной части острова Сен-Мартен, находящейся под юрисдикцией Нидерландов, население составляет около 40 тысяч человек. Там нарушена связь, нет подачи электричества. Поэтому информация о разрушениях из этого региона еще не поступала.

      Накануне президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное совещание в связи со стихийным бедствием. А премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил, ущерб от урагана «Ирма» на острове Барбуда может составить около 150 миллионов долларов.

      смотретьЖители Флориды скупают воду и бензин в ожидании урагана «Ирма»
      Жители Флориды скупают воду и бензин в ожидании урагана «Ирма»
      Напомним, по мнению экспертов, ураган «Ирма» по своей разрушительности превосходит ураган «Харви», который привел к катастрофическим последствиям в американских Техасе и Луизиане. А в Атлантике уже сформировались два новых урагана «Катя» и «Хосе», которые набирают силу.

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