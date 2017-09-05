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  • 05.09, 03:20

    Число жертв урагана «Харви» в Техасе достигло 60

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    Число жертв урагана «Харви» в Техасе достигло 60

    Число жертв урагана «Харви» в Техасе достигло 60

    По последним данным, из-за урагана «Харви» в Техасе погибли 60 человек. Ранее речь шла о 47 жертвах стихии.

    Больше всего — 30 человек — погибли в Хьюстоне и его пригородах. Из-за вызванного «Харви» наводнения крыши над головой лишились десятки тысяч человек.

    Только на расчистку улиц Хьюстона от мусора и завалов потребуется до 100 млн долларов. Стоимость восстановительных работ после «Харви» может составить до 180 млрд долларов, заявил в воскресенье губернатор этого американского штата Грегг Эбботт.

    смотретьВ США жертвами вызванных циклоном «Харви» наводнений стали 47 человек
    В США жертвами вызванных циклоном «Харви» наводнений стали 47 человек
    Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса на ликвидацию последствий экстренное финансирование в размере 7,85 млрд долларов, передает РИА Новости.

    «Харви» называют самым разрушительным ураганом в США за последние 12 лет

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