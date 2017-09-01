Трамп объявил день молитв о жертвах «Харви»

В США 3 сентября объявили днем молитв о жертвах разрушительного урагана.
Соответствующий указ подписал сегодня Дональд Трамп, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
Напомним, жертвами урагана «Харви», обрушившегося на побережье Техаса в конце прошлой недели, стали 47 человек. При этом не исключается, что число погибших еще возрастет. Спасатели продолжают искать пропавших без вести. Еще сотни получили ранения и травмы в результате удара стихии, более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
По данным специалистов, «Харви» стал одним из самых разрушительных ураганов в истории США. Ущерб составил около 190 млрд долларов или 1% от ВВП страны.
Сейчас «Харви» продолжает движение по континенту, максимальная скорость ветра не превышает 13 метров в секунду. При этом синоптики полагают, что скоро «Харви» может утратить свойства тропического циклона.
Напомним, жертвами урагана «Харви», обрушившегося на побережье Техаса в конце прошлой недели, стали 47 человек. При этом не исключается, что число погибших еще возрастет. Спасатели продолжают искать пропавших без вести. Еще сотни получили ранения и травмы в результате удара стихии, более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
По данным специалистов, «Харви» стал одним из самых разрушительных ураганов в истории США. Ущерб составил около 190 млрд долларов или 1% от ВВП страны.
Сейчас «Харви» продолжает движение по континенту, максимальная скорость ветра не превышает 13 метров в секунду. При этом синоптики полагают, что скоро «Харви» может утратить свойства тропического циклона.
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