Циклон «Харви» продвигается вглубь США

Масштабные ливни, которые несет с собой циклон «Харви» обрушатся на американские штаты Миссисипи и Теннесси.
Как сообщается на сайте Национальной метеорологической службы США, в настоящее время циклон «Харви» находится возле города Гринвуд (штат Миссисипи). Скорость ветра составляет 8 метров в секунду. Циклон принес в регион сильные ливни.
Синоптики предупреждают, что кроме штатов Миссисипи и Теннесси ливни обрушатся также на часть территории штатов Кентукки и Огайо, где тоже могут начаться наводнения.
Напомним, ураган «Харви», впоследствии ослабший до уровня шторма, вызвал масштабные наводнения в Техасе и Луизиане, где затоплены более 100 тысяч жилых домов и объектов инфраструктуры. Погибли около четырех десятков человек, сотни получили травмы, десятки тысяч людей лишились жилья.
По информации американских СМИ, президент США Дональд Трамп запросит у Конгресса 5,9 млрд долларов из резервных фондов на ликвидацию последствий стихийного бедствия. При этом власти США не могут оценить ущерб, пока вода не спала. Аналитики предполагают, что убытки могут превысить 160 млрд долларов.
Синоптики предупреждают, что кроме штатов Миссисипи и Теннесси ливни обрушатся также на часть территории штатов Кентукки и Огайо, где тоже могут начаться наводнения.
Напомним, ураган «Харви», впоследствии ослабший до уровня шторма, вызвал масштабные наводнения в Техасе и Луизиане, где затоплены более 100 тысяч жилых домов и объектов инфраструктуры. Погибли около четырех десятков человек, сотни получили травмы, десятки тысяч людей лишились жилья.
По информации американских СМИ, президент США Дональд Трамп запросит у Конгресса 5,9 млрд долларов из резервных фондов на ликвидацию последствий стихийного бедствия. При этом власти США не могут оценить ущерб, пока вода не спала. Аналитики предполагают, что убытки могут превысить 160 млрд долларов.
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