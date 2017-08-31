Заблокированная из-за «Харви» пекарня двое суток подряд пекла хлеб для нуждающихся

Сотрудники одной из пекарен Хьюстона
из-за урагана «Харви» на двое суток оказались заблокированными внутри здания. Все это время они пекли хлеб для нуждающихся.
Запертые на двое суток в пекарне работники не теряли времени даром. За это время они испекли несколько сотен батонов хлеба для пострадавших от стихии.
Руководители предприятия отметили, что пекари, все они выходцы из Мексики, пекли без остановки более 24 часов подряд. Готовый хлеб пекарня доставит в убежища, где люди пережидают разгул стихии.
Ранее сообщалось, что ураган «Харви» был переведен в статус «тропической депрессии» и добрался до центральной части Луизианы со скоростью ветра в 55 км/ч.
В результате наводнения, вызванного ураганом, в Техасе и Луизиане погибли не менее 30 человек. В убежищах до сих пор остаются около 20 тысяч жителей Техаса. Отмечается, что «Харви» принес больше разрушений, чем «Катрина» в 2005 году.
Руководители предприятия отметили, что пекари, все они выходцы из Мексики, пекли без остановки более 24 часов подряд. Готовый хлеб пекарня доставит в убежища, где люди пережидают разгул стихии.
Ранее сообщалось, что ураган «Харви» был переведен в статус «тропической депрессии» и добрался до центральной части Луизианы со скоростью ветра в 55 км/ч.
В результате наводнения, вызванного ураганом, в Техасе и Луизиане погибли не менее 30 человек. В убежищах до сих пор остаются около 20 тысяч жителей Техаса. Отмечается, что «Харви» принес больше разрушений, чем «Катрина» в 2005 году.
Комментарии