Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 14:23

    Заблокированная из-за «Харви» пекарня двое суток подряд пекла хлеб для нуждающихся

    комментировать
    Заблокированная <nobr>из-за</nobr> «Харви» пекарня двое суток подряд пекла хлеб для нуждающихся

    Заблокированная из-за «Харви» пекарня двое суток подряд пекла хлеб для нуждающихся

    Заблокированная <nobr>из-за</nobr> «Харви» пекарня двое суток подряд пекла хлеб для нуждающихся
  • Фото Associated Press © 2017

    • Сотрудники одной из пекарен Хьюстона из-за урагана «Харви» на двое суток оказались заблокированными внутри здания. Все это время они пекли хлеб для нуждающихся.

    Запертые на двое суток в пекарне работники не теряли времени даром. За это время они испекли несколько сотен батонов хлеба для пострадавших от стихии.

    Руководители предприятия отметили, что пекари, все они выходцы из Мексики, пекли без остановки более 24 часов подряд. Готовый хлеб пекарня доставит в убежища, где люди пережидают разгул стихии.

    смотретьРазрушительный ураган «Харви» добрался до Луизианы
    Разрушительный ураган «Харви» добрался до Луизианы
    Ранее сообщалось, что ураган «Харви» был переведен в статус «тропической депрессии» и добрался до центральной части Луизианы со скоростью ветра в 55 км/ч.

    В результате наводнения, вызванного ураганом, в Техасе и Луизиане погибли не менее 30 человек. В убежищах до сих пор остаются около 20 тысяч жителей Техаса. Отмечается, что «Харви» принес больше разрушений, чем «Катрина» в 2005 году.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru