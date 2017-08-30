СМИ: число жертв шторма «Харви» достигло 30

Число погибших
из-за шторма «Харви» в Техасе достигло 30. Об этом со ссылкой на местные власти сообщила газета The New York Times.
Данные по погибшим в других американских СМИ разнятся, однако большая часть называет цифры, превышающие 10 человек. Власти пока затрудняются назвать точное число жертв стихии, сообщает ТАСС.
Fox News приводит другие цифры: по данным канала, на юге США в результате ливней, принесенных «Харви», выпало около 57 трлн литров воды. А к концу среды должно выпасть еще 23 трлн.
«Харви» установил рекорд по количеству осадков в континентальной части США. Достижение было зафиксировано в городе Монт-Белвью, где количество осадков в одном из каналов достигло во вторник 1320 мм.
Обрушившийся на Техас в ночь на субботу «Харви» — самый мощный ураган в США за последние 12 лет со времен «Катрины».
Fox News приводит другие цифры: по данным канала, на юге США в результате ливней, принесенных «Харви», выпало около 57 трлн литров воды. А к концу среды должно выпасть еще 23 трлн.
«Харви» установил рекорд по количеству осадков в континентальной части США. Достижение было зафиксировано в городе Монт-Белвью, где количество осадков в одном из каналов достигло во вторник 1320 мм.
Обрушившийся на Техас в ночь на субботу «Харви» — самый мощный ураган в США за последние 12 лет со времен «Катрины».
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