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  • 29.08, 12:23
    Разрушительный ураган «Харви» добрался до Луизианы. наводнения, стихийные бедствия, США, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРазрушительный ураган «Харви» добрался до Луизианы

    Разрушительный ураган «Харви» добрался до Луизианы

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    Разрушительный ураган «Харви» добрался до Луизианы

    Разрушительный ураган «Харви» добрался до Луизианы

    Разрушительный ураган «Харви» добрался до Луизианы

      Шторм «Харви», который вызвал самое мощное наводнение в истории Техаса, добрался до Луизианы.

      В городе Лейк-Чарльз, где сейчас глубокая ночь, проходит спасательная операция. Вода поднялась до первых этажей зданий, объявлено чрезвычайное положение.

      В Хьюстоне, который принял основной удар стихии, жертвами урагана стали 10 человек. Около 8000 человек находятся в убежищах.

      От массовой эвакуации власти решили отказаться: не хватает ресурсов. Одна из пострадавших в отчаянии дозвонилась в эфир телеканала ABC и рассказала, что вместе с десятками других людей находится на крыше своего дома.

      Аиша Нельсон: «У нас ничего хорошего. Все улицы, все здания — везде вода, нам некуда деться отсюда. Я со своими детьми, я потеряла все, что у меня есть. Я просто хочу отсюда выбраться. Я звонила (властям), но у них нет времени. Мне сказали, что все заняты, спасают других людей. Мы не знаем, сколько здесь пробудем, вода движется очень быстро и продолжает прибывать».

      Трамп назвал происходящее в Техасе «ужасной трагедией» и пообещал как можно быстрее выделить штату финансовую помощь.

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