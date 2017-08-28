В Техасе готовятся к новой атаке урагана «Харви»

В Техасе, принявшем на себя удар урагана «Харви», ситуация остается критической. Национальная служба погоды выпустила экстренное предупреждение, в нем стихийное бедствие называется беспрецедентным.
По официальным данным, погибли два человека, некоторые СМИ сообщают о пяти. «Харви» будет находиться на юго-востоке штата до среды. Власти предупредили, что обстановка может ухудшиться в ближайшие часы.
Грег Эббот, губернатор Техаса: «Сильный дождь продолжится сразу в нескольких округах, что приведет к еще большим наводнениям и опасности для техасцев. Я понимаю, что сейчас в центре внимания Хьюстон. Но важно понимать, что и за его пределами люди страдают от стихийного бедствия. Жители Техаса должны быть готовы к ещё большим осадкам сегодня и к сильным ливням».
Хьюстон — самый большой в штате город — пострадал сильнее всего. Там затоплены целые улицы, некоторые дома — до крыши. Остановлена работа аэропорта. В службу спасения не прекращаются звонки с просьбами о помощи. Местных жителей эвакуируют на лодках, но их на всех не хватает. Около двух миллионов человек остаются заблокированными в затопленных домах.
Ураган «Харви» стал самым мощным на территории США за последние 12 лет, с тех пор, как на страну обрушился шторм «Катрина», который в 2005-м затопил Новый Орлеан.
Грег Эббот, губернатор Техаса: «Сильный дождь продолжится сразу в нескольких округах, что приведет к еще большим наводнениям и опасности для техасцев. Я понимаю, что сейчас в центре внимания Хьюстон. Но важно понимать, что и за его пределами люди страдают от стихийного бедствия. Жители Техаса должны быть готовы к ещё большим осадкам сегодня и к сильным ливням».
Хьюстон — самый большой в штате город — пострадал сильнее всего. Там затоплены целые улицы, некоторые дома — до крыши. Остановлена работа аэропорта. В службу спасения не прекращаются звонки с просьбами о помощи. Местных жителей эвакуируют на лодках, но их на всех не хватает. Около двух миллионов человек остаются заблокированными в затопленных домах.
Ураган «Харви» стал самым мощным на территории США за последние 12 лет, с тех пор, как на страну обрушился шторм «Катрина», который в 2005-м затопил Новый Орлеан.
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