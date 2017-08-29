Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.08, 07:51
    Ураган «Харви» готовится нанести удар по Луизиане. США, наводнения, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУраган «Харви» готовится нанести удар по Луизиане

    Ураган «Харви» готовится нанести удар по Луизиане

    комментировать
    Ураган «Харви» готовится нанести удар по Луизиане

    Ураган «Харви» готовится нанести удар по Луизиане

    Ураган «Харви» готовится нанести удар по Луизиане

      Тропический шторм Харви, который принес разрушительные наводнения в Техас, движется на Луизиану.

      В штате введен режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что в ближайшие дни там выпадет рекордное количество осадков и последствия могут быть сравнимы с тем, что сейчас происходит в Техасе.

      В городе Хьюстон, который пострадал от стихии больше других, около 8 тысяч человек находятся в приютах. Мэр города заявил, что власти отказались от эвакуации всех жителей, а это 6,5 миллиона. Многие до сих пор остаются заблокированы на крышах своих домов.

      Харви обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Погибли, по последним данным, десять человек. Ураган может стать одним из самых разрушительных в США. Предварительный ущерб для экономики оценивают в 30 миллиардов долларов. И это не учитывая убытков пострадавших.

      Новости по теме

      Лето-2017

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru