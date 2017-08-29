Ураган «Харви» готовится нанести удар по Луизиане

Тропический шторм Харви, который принес разрушительные наводнения в Техас, движется на Луизиану.
В штате введен режим чрезвычайной ситуации. Ожидается, что в ближайшие дни там выпадет рекордное количество осадков и последствия могут быть сравнимы с тем, что сейчас происходит в Техасе.
В городе Хьюстон, который пострадал от стихии больше других, около 8 тысяч человек находятся в приютах. Мэр города заявил, что власти отказались от эвакуации всех жителей, а это 6,5 миллиона. Многие до сих пор остаются заблокированы на крышах своих домов.
Харви обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Погибли, по последним данным, десять человек. Ураган может стать одним из самых разрушительных в США. Предварительный ущерб для экономики оценивают в 30 миллиардов долларов. И это не учитывая убытков пострадавших.
В городе Хьюстон, который пострадал от стихии больше других, около 8 тысяч человек находятся в приютах. Мэр города заявил, что власти отказались от эвакуации всех жителей, а это 6,5 миллиона. Многие до сих пор остаются заблокированы на крышах своих домов.
Харви обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Погибли, по последним данным, десять человек. Ураган может стать одним из самых разрушительных в США. Предварительный ущерб для экономики оценивают в 30 миллиардов долларов. И это не учитывая убытков пострадавших.
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