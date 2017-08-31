Свирепый «Харви» ослабел до состояния тропической депрессии и добрался до Луизианы

Ослабевший тропический вихрь «Харви», который пронесся по территории американских штатов ураганом опасной четвертой категории, потерял статус шторма и достиг центральной части Луизианы.
Национальный центр США по предупреждению ураганов в настоящее время присвоил «Харви» статус тропической депрессии, сейчас скорость ветра достигает 55 километров в час. На пике мощности постоянная скорость ветра достигала 215 километров в час. Сообщается, что страшен не столько ветер, сколько сопровождающие «Харви» ливневые дожди.
Десятки тысяч были эвакуированы из-за урагана и последовавшего за ним наводнения в Техасе. Туда американские ВМС отправляют два десантных корабля. Они доставят пострадавшим питьевую воду. А отряд морских пехотинцев поможет ликвидировать последствия наводнения. В операции участвуют несколько тысяч спасателей и военных. Пострадавших вывозят на лодках и вертолетах во временные убежища, где уже находятся 30 тысяч человек.
Поступают разные данные о количестве жертв. Накануне власти подтвердили гибель целой семьи. Сообщалось о кончине пары пенсионеров и четверых внуков. Их минивэн унесло потоком воды. Пока стихия не отступила, власти даже не берутся подсчитывать ущерб. По мнению американских аналитиков, убытки могут достигнуть 160 миллиардов долларов. Это 1% ВВП Соединенных Штатов. Уже сейчас понятно, что «Харви» принес больше разрушений, чем «Катрина» в 2005 году.
Десятки тысяч были эвакуированы из-за урагана и последовавшего за ним наводнения в Техасе. Туда американские ВМС отправляют два десантных корабля. Они доставят пострадавшим питьевую воду. А отряд морских пехотинцев поможет ликвидировать последствия наводнения. В операции участвуют несколько тысяч спасателей и военных. Пострадавших вывозят на лодках и вертолетах во временные убежища, где уже находятся 30 тысяч человек.
Поступают разные данные о количестве жертв. Накануне власти подтвердили гибель целой семьи. Сообщалось о кончине пары пенсионеров и четверых внуков. Их минивэн унесло потоком воды. Пока стихия не отступила, власти даже не берутся подсчитывать ущерб. По мнению американских аналитиков, убытки могут достигнуть 160 миллиардов долларов. Это 1% ВВП Соединенных Штатов. Уже сейчас понятно, что «Харви» принес больше разрушений, чем «Катрина» в 2005 году.
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