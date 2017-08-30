«Бегите прочь!»: в Техасе после урагана «Харви» прорвало плотину на озерах Колумбия

В одном из округов Техаса объявили срочную эвакуацию
из-за разлива озера.
Власти Бразории, где проживает около 300 тысяч человек, распространили экстренное оповещение, в котором говорится: «Плотину на озерах Колумбия прорвало. Бегите прочь». По официальным данным, число жертв урагана «Харви» и наводнений возросло до 14, СМИ сообщают более чем о 30 погибших.
В центрах временного размещения сейчас находятся больше 6 тысяч человек. Сегодня в Техас прибыл Дональд Трамп, чтобы оценить масштабы разрушений и распорядиться о помощи пострадавшим. По его словам, таких колоссальных последствий никто никогда не видел. Глава Белого дома высоко оценил действия властей Техаса и лично поблагодарил губернатора, который руководит спасательной операцией.
Дональд Трамп, президент США: «Еще раз хочу поблагодарить губернатора, вы проделали колоссальную работу. Еще рано говорить о поздравлениях. Мы поздравим друг друга, когда все закончится. Но еще раз отмечу, что вы действительно проделали потрясающую работу».
Вместе с Трампом в Техас приехала его супруга. В самолет Меланья Трамп садилась в туфлях на высоких шпильках, что тут же вызвало волну журналистской критики.
В центрах временного размещения сейчас находятся больше 6 тысяч человек. Сегодня в Техас прибыл Дональд Трамп, чтобы оценить масштабы разрушений и распорядиться о помощи пострадавшим. По его словам, таких колоссальных последствий никто никогда не видел. Глава Белого дома высоко оценил действия властей Техаса и лично поблагодарил губернатора, который руководит спасательной операцией.
Дональд Трамп, президент США: «Еще раз хочу поблагодарить губернатора, вы проделали колоссальную работу. Еще рано говорить о поздравлениях. Мы поздравим друг друга, когда все закончится. Но еще раз отмечу, что вы действительно проделали потрясающую работу».
Вместе с Трампом в Техас приехала его супруга. В самолет Меланья Трамп садилась в туфлях на высоких шпильках, что тут же вызвало волну журналистской критики.
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