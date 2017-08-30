Меланью Трамп раскритиковали за шпильки во время поездки в затопленный Техас

Шквал критики обрушился на первую леди США за то, что она отправилась в пострадавший от шторма «Харви» Техас в гламурном наряде.
Речь идет о снимках, сделанный перед отправлением самолета с четой Трамп в Техас. Меланья была одета в черный брючный костюм и туфли на шпильках. Газеты назвали эту обувь «наиболее неподходящей, которую можно представить» для подобной поездки. Журналисты упражнялись в остроумии, обсуждая лодочки жены президента.
В офисе Меланьи Трамп в ответ на шумиху заметили: «Это печально, что пока страна страдает от стихийного бедствия, народ переживает о ее туфлях».
При этом, когда президентская чета прибыла в Техас, первая леди переоделась. Из самолета она вышла в белых кроссовках, отмечает «Интерфакс».
Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в субботу. Он принес с собой сильные дожди, вызвавшие масштабные наводнения. По неофициальным данным, из-за удара стихии погибли до 30 человек.
What was Melania Trump thinking with her Hurricane Harvey stilettos? https://t.co/anlcl2R1jE pic.twitter.com/bhYYot74DQ— Slate (@Slate) 30 августа 2017 г.
.@POTUS and @FLOTUS Arrive in Washington DC After Texas Visit (8/29/17) pic.twitter.com/MBULspEgqQ— ▀█▀RUMP IN PICTURES (@TrumpInPictures) 30 августа 2017 г.
В офисе Меланьи Трамп в ответ на шумиху заметили: «Это печально, что пока страна страдает от стихийного бедствия, народ переживает о ее туфлях».
При этом, когда президентская чета прибыла в Техас, первая леди переоделась. Из самолета она вышла в белых кроссовках, отмечает «Интерфакс».
Напомним, ураган «Харви» обрушился на Техас в субботу. Он принес с собой сильные дожди, вызвавшие масштабные наводнения. По неофициальным данным, из-за удара стихии погибли до 30 человек.
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