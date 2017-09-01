В США жертвами вызванных циклоном «Харви» наводнений стали 47 человек

На юге Соединенных Штатов экстренные службы устраняют последствия стихийных бедствий, вызванных циклоном «Харви», а СМИ озвучивают последние данные о погибших и пострадавших.
По информации CNN, наводнения унесли жизни 47 человек. Спасатели продолжают искать выживших и оказывать им помощь. Не исключено, что число жертв может возрасти.
Особенно от свирепого «Харви» пострадал Хьюстон (штат Техас). Его мэр Сильвестр Тернер заявил, что некоторые части города по-прежнему затоплены, однако привычный ритм жизни возвращается. В большинстве районов возобновили подачу электричества, открываются магазины, запущен общественный транспорт, правда, пока он работает в ограниченном режиме.
«Харви» обрушился на Техас в ночь на субботу. Он стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Впоследствии он ослабел до тропического шторма, а затем до циклона.
Сейчас «Харви» продолжает движение по континенту и приближается к территории штата Теннесси. Максимальная скорость ветра не превышает 13 метров в секунду. Синоптики считают, что совсем скоро «Харви» может утратить свойства тропического циклона.
Особенно от свирепого «Харви» пострадал Хьюстон (штат Техас). Его мэр Сильвестр Тернер заявил, что некоторые части города по-прежнему затоплены, однако привычный ритм жизни возвращается. В большинстве районов возобновили подачу электричества, открываются магазины, запущен общественный транспорт, правда, пока он работает в ограниченном режиме.
«Харви» обрушился на Техас в ночь на субботу. Он стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Впоследствии он ослабел до тропического шторма, а затем до циклона.
Сейчас «Харви» продолжает движение по континенту и приближается к территории штата Теннесси. Максимальная скорость ветра не превышает 13 метров в секунду. Синоптики считают, что совсем скоро «Харви» может утратить свойства тропического циклона.
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