СМИ: Трамп запросит у Конгресса 5,9 млрд долларов на ликвидацию последствий «Харви»

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США выделил 1 млн долларов из личных средств для помощи пострадавшим от стихийного бедствия американцам. А СМИ прогнозируют, какую сумму придется направить из бюджета на восстановление затопленных регионов.
По сведениям Associated Press, президент США Дональд Трамп запросит у Конгресса 5,9 млрд долларов из резервных фондов на ликвидацию последствий урагана «Харви», который позже ослаб до уровня шторма, но принес в Техас и Луизиану невиданные наводнения.
Издание пишет со ссылкой на свои источники, что конгрессмены намерены на следующей неделе одобрить пакет помощи, выделенный на ликвидацию последствий стихийного бедствия.
А пресс-секретарь Белого дома заявила журналистам, что Трамп намерен передать из своих личных средств 1 млн долларов на оказание помощи людям, пострадавшим от «Харви».
Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Я знаю, что президент сказал, что хочет лично передать эти деньги. Я не в курсе юридических аспектов всего этого, но он сказал, что речь пойдет о его личных средствах».
По словам Сандерс, Трамп еще не решил, куда перечислить деньги: какой именно из организаций, занимающихся сбором средств на оказание помощи пострадавшим от стихийного бедствия. Сандерс попросила в этом вопросе совета у журналистов, пишет «Интерфакс».
Напомним, «Харви» принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч эвакуированы. Затоплены или разрушены около 100 тысяч домов. По словам вице-президента США Майкла Пенса, для получения федеральной помощи уже зарегистрировались более 310 тысяч человек. Власти уже распределили в качестве материальной помощи 530 миллионов долларов. При этом власти США даже не берутся подсчитывать ущерб, пока два штата остаются затопленными. По мнению американских аналитиков, убытки могут превысить 160 миллиардов долларов — 1% ВВП Соединенных Штатов.
Издание пишет со ссылкой на свои источники, что конгрессмены намерены на следующей неделе одобрить пакет помощи, выделенный на ликвидацию последствий стихийного бедствия.
А пресс-секретарь Белого дома заявила журналистам, что Трамп намерен передать из своих личных средств 1 млн долларов на оказание помощи людям, пострадавшим от «Харви».
Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Я знаю, что президент сказал, что хочет лично передать эти деньги. Я не в курсе юридических аспектов всего этого, но он сказал, что речь пойдет о его личных средствах».
По словам Сандерс, Трамп еще не решил, куда перечислить деньги: какой именно из организаций, занимающихся сбором средств на оказание помощи пострадавшим от стихийного бедствия. Сандерс попросила в этом вопросе совета у журналистов, пишет «Интерфакс».
Напомним, «Харви» принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч эвакуированы. Затоплены или разрушены около 100 тысяч домов. По словам вице-президента США Майкла Пенса, для получения федеральной помощи уже зарегистрировались более 310 тысяч человек. Власти уже распределили в качестве материальной помощи 530 миллионов долларов. При этом власти США даже не берутся подсчитывать ущерб, пока два штата остаются затопленными. По мнению американских аналитиков, убытки могут превысить 160 миллиардов долларов — 1% ВВП Соединенных Штатов.
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