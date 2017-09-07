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  • 07.09, 00:44
    Жертвами урагана «Ирма» в Гваделупе стали не менее 2 человек. Франция, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖертвами урагана «Ирма» в Гваделупе стали не менее 2 человек

    Жертвами урагана «Ирма» в Гваделупе стали не менее 2 человек

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    Жертвами урагана «Ирма» в Гваделупе стали не менее 2 человек

    Жертвами урагана «Ирма» в Гваделупе стали не менее 2 человек

    Жертвами урагана «Ирма» в Гваделупе стали не менее 2 человек
    • Фото Reuters © 2017

      • Во французский департамент Гваделупа вылетели пожарные, военнослужащие и врачи для оказания помощи пострадавшим в результате мощнейшего урагана «Ирма».

      Жертвами мощнейшего урагана «Ирма», который со скоростью почти 300 километров в час пронесся по заморским территориям Франции и сейчас приближается к Карибскому побережью, уже стали как минимум два человека.

      Анник Жирарден, министр заморских территорий Франции: «Сейчас мы говорим о двух погибших и двух серьезно пострадавших. Естественно, ситуация может очень быстро измениться».

      Президент Франции Эммануэль Макрон провел совещание в связи со стихийным бедствием. По словам Макрона, давать оценки причиненному ущербу пока рано.

      Французские заморские территории Сен-Бартелеми и Сен-Мартен остались без электричества. В префектуре Сен-Мартен начались наводнения, разрушены кровли домов.

      Напомним, по мнению экспертов, ураган «Ирма» по своей мощности превосходит ураган «Харви», который привел к катастрофическим последствиям в американских штатах Техас и Луизиана. В зоне риска так же Пуэрто-Рико, Доминикана и Гаити.

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