Апокалипсис сегодня: как выжить в условиях смертельно опасного изменения климата

Планета может стать необитаемой, если люди не прислушаются к ее сигналам. Ураган в Техасе, снег на Дальнем Востоке и наводнение в Сочи могут быть гневным ответом на ошибки человека.
Самое разрушительное бедствие со времен урагана «Катрина» — ураган «Харви». Десятки погибших, сотни раненых, разрушено 100 тысяч домов. В Сочи — и снег, и ураганы, и ливни, в Приэльбрусье — сотни человек отрезаны лавиной, на Дальнем Востоке — снег в последние дни лета. Из-за информационного шквала новостей о «Харви» мир почти не узнал, что творилось в Индии, Бангладеше и Непале, а там — 1200 погибших в результате наводнений, два миллиона пострадавших.
Что нас ждет дальше, в одном кадре и всего за полминуты объяснил американский фотограф Бжеймс Балог. За восемь лет беспрерывной съемки ледника Менденхол на Аляске полкилометра этого гиганта сползли в Северный Ледовитый океан. А чем выше к полюсу, тем и льдов больше, и сюрпризов.
На дне, то есть под самим грунтом, в Арктике всегда было чему таять. Но раньше такой процесс не считали угрожающим, и напрасно. Исследования международной команды из ученых доказали: дырявый ледяной слой источает газ — гидрат метана. А он и взорваться может. Если 5–10% этого метана попадет в атмосферу в течение 10 лет, ущерб мировой экономике составит 70 триллионов долларов.
Арктика — кухня мировой погоды. От того, что там происходит, зависит климат всей планеты. Это там зарождается стихия, которая будет убивать. На нее списывают и американский «Харви», и наше холодное лето, и недавние 15 смерчей за сутки в Сочи.
По одной из версий, через 30 лет лед в Арктике может в принципе исчезнуть, и тогда вроде бы затопит страны. Какие — неизвестно, но побережье Кубы океан уже съедает почти по полтора метра ежегодно. Достанется Европе, где стихийные бедствия начнут происходить в 50 раз чаще, а людей страдать примерно в 100 раз больше. А когда в США затопит два миллиона домов, появятся климатические беженцы.
Дороги, дома и нефтепроводы из-за неминуемых подвижек грунта потеряют под собой опору. Когда их строили, никто не думал, что с климатом случится нечто. А по каким технологиям строиться уже сейчас и под какие климатические нормы? Один прогноз на всех — где, когда и что случится — еще не написали.
На днях стало известно про климатические купола. Если ученые не разгадают секрет природной нестабильности, над городами предлагают вешать нечто вроде гигантского зонта. Он обеспечит климат по заявкам. Если на улице, например, аномальные морозы, внутри тепло и солнечно. Нажал на кнопку — подул легкий морской бриз. Надоело лето — пушистый снег пошел. Если идея с климатом не справится, так хоть кто-то заработает.
Подробности — в видеоматериале.
Что нас ждет дальше, в одном кадре и всего за полминуты объяснил американский фотограф Бжеймс Балог. За восемь лет беспрерывной съемки ледника Менденхол на Аляске полкилометра этого гиганта сползли в Северный Ледовитый океан. А чем выше к полюсу, тем и льдов больше, и сюрпризов.
На дне, то есть под самим грунтом, в Арктике всегда было чему таять. Но раньше такой процесс не считали угрожающим, и напрасно. Исследования международной команды из ученых доказали: дырявый ледяной слой источает газ — гидрат метана. А он и взорваться может. Если 5–10% этого метана попадет в атмосферу в течение 10 лет, ущерб мировой экономике составит 70 триллионов долларов.
Арктика — кухня мировой погоды. От того, что там происходит, зависит климат всей планеты. Это там зарождается стихия, которая будет убивать. На нее списывают и американский «Харви», и наше холодное лето, и недавние 15 смерчей за сутки в Сочи.
По одной из версий, через 30 лет лед в Арктике может в принципе исчезнуть, и тогда вроде бы затопит страны. Какие — неизвестно, но побережье Кубы океан уже съедает почти по полтора метра ежегодно. Достанется Европе, где стихийные бедствия начнут происходить в 50 раз чаще, а людей страдать примерно в 100 раз больше. А когда в США затопит два миллиона домов, появятся климатические беженцы.
Дороги, дома и нефтепроводы из-за неминуемых подвижек грунта потеряют под собой опору. Когда их строили, никто не думал, что с климатом случится нечто. А по каким технологиям строиться уже сейчас и под какие климатические нормы? Один прогноз на всех — где, когда и что случится — еще не написали.
На днях стало известно про климатические купола. Если ученые не разгадают секрет природной нестабильности, над городами предлагают вешать нечто вроде гигантского зонта. Он обеспечит климат по заявкам. Если на улице, например, аномальные морозы, внутри тепло и солнечно. Нажал на кнопку — подул легкий морской бриз. Надоело лето — пушистый снег пошел. Если идея с климатом не справится, так хоть кто-то заработает.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии