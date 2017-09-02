Спасатели эвакуировали 525 человек из зоны схода селя в КБР

Из Приэльбрусья, где сель накануне разрушил дорогу, вертолетами вывезены более 500 человек.
Последняя информация об эвакуации туристов и жителей республики появилась на сайте регионального МЧС.
ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии: «По состоянию на 18:10 02.09.2017 воздушными судами эвакуированы 525 человек».
Отмечается, что специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» проведены четыре подрыва скальных пород. Взрывные работы проводятся для расчистки дороги, которую завалило в результате схода селя.
В субботу в пойме реки Баксан обнаружили тело одного из пропавших накануне людей. Его имя пока не сообщается. Всего грязевыми потоками смыло несколько автомобилей. Пропавшими числятся еще двое местных жителей, в том числе и глава поселковой администрации.
Сель сошел в Приэльбрусье в ночь на пятницу, разрушив несколько участков единственной дороги, ведущей к базам отдыха. Владимир Путин просил главу КБР обеспечить всем необходимым граждан, проживающих в районе бедствия, и туристов, находившихся там.
ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии: «По состоянию на 18:10 02.09.2017 воздушными судами эвакуированы 525 человек».
Отмечается, что специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» проведены четыре подрыва скальных пород. Взрывные работы проводятся для расчистки дороги, которую завалило в результате схода селя.
В субботу в пойме реки Баксан обнаружили тело одного из пропавших накануне людей. Его имя пока не сообщается. Всего грязевыми потоками смыло несколько автомобилей. Пропавшими числятся еще двое местных жителей, в том числе и глава поселковой администрации.
Сель сошел в Приэльбрусье в ночь на пятницу, разрушив несколько участков единственной дороги, ведущей к базам отдыха. Владимир Путин просил главу КБР обеспечить всем необходимым граждан, проживающих в районе бедствия, и туристов, находившихся там.
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