Найдено тело погибшего при сходе селя в Кабардино-Балкарии

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Кабардино-Балкарии обнаружено тело мужчины, пропавшего во время схода селя.
Жертвой стихии, по предварительным данным, стал охранник аллергоцентра.
Источник «Интерфакса»: «Ниже поселка Нейтрино, перед мостом, в русле реки Баксан спасатели обнаружили тело погибшего».
МЧС подтвердило гибель человека в зоне схода селя в Приэльбрусье.
Вячеслав Борисов, врио начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии: «Спасатели нашли тело одного из пропавших. Он был в районе поселка Нейтрино. Тело извлекли и готовятся передать представителям правоохранительных органов».
Поиск еще двоих пропавших без вести в Баксанском ущелье продолжается.
Напомним, в пятницу в КБР сошел мощный селевой поток. В результате три автомобиля с людьми рухнули в реку Баксан. Двоих удалось спасти, трое числились пропавшими. В их числе глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место происшествия.
В районе ЧП остаются свыше 382 туристов и отдыхающих, в том числе 22 ребенка. В течение дня из зоны ЧС были эвакуированы 114 туристов, в том числе около 50 иностранцев.
Источник «Интерфакса»: «Ниже поселка Нейтрино, перед мостом, в русле реки Баксан спасатели обнаружили тело погибшего».
МЧС подтвердило гибель человека в зоне схода селя в Приэльбрусье.
Вячеслав Борисов, врио начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии: «Спасатели нашли тело одного из пропавших. Он был в районе поселка Нейтрино. Тело извлекли и готовятся передать представителям правоохранительных органов».
Поиск еще двоих пропавших без вести в Баксанском ущелье продолжается.
Напомним, в пятницу в КБР сошел мощный селевой поток. В результате три автомобиля с людьми рухнули в реку Баксан. Двоих удалось спасти, трое числились пропавшими. В их числе глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место происшествия.
В районе ЧП остаются свыше 382 туристов и отдыхающих, в том числе 22 ребенка. В течение дня из зоны ЧС были эвакуированы 114 туристов, в том числе около 50 иностранцев.
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