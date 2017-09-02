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  • 02.09, 10:16

    Найдено тело погибшего при сходе селя в Кабардино-Балкарии

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    • Фото РИА Новости
    Найдено тело погибшего при сходе селя в <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr>

    Найдено тело погибшего при сходе селя в Кабардино-Балкарии

    Найдено тело погибшего при сходе селя в <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr>
  • Фото РИА Новости

    • В Кабардино-Балкарии обнаружено тело мужчины, пропавшего во время схода селя.

    Жертвой стихии, по предварительным данным, стал охранник аллергоцентра.

    Источник «Интерфакса»: «Ниже поселка Нейтрино, перед мостом, в русле реки Баксан спасатели обнаружили тело погибшего».

    МЧС подтвердило гибель человека в зоне схода селя в Приэльбрусье.

    Вячеслав Борисов, врио начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии: «Спасатели нашли тело одного из пропавших. Он был в районе поселка Нейтрино. Тело извлекли и готовятся передать представителям правоохранительных органов».

    Поиск еще двоих пропавших без вести в Баксанском ущелье продолжается.

    смотретьСход селя в Кабардино-Балкарии: МЧС открыло горячую линию
    Сход селя в Кабардино-Балкарии: МЧС открыло горячую линию
    Напомним, в пятницу в КБР сошел мощный селевой поток. В результате три автомобиля с людьми рухнули в реку Баксан. Двоих удалось спасти, трое числились пропавшими. В их числе глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место происшествия.

    смотретьВ КБР возобновлены поиски пропавших в районе схода селя людей
    В КБР возобновлены поиски пропавших в районе схода селя людей
    В районе ЧП остаются свыше 382 туристов и отдыхающих, в том числе 22 ребенка. В течение дня из зоны ЧС были эвакуированы 114 туристов, в том числе около 50 иностранцев.

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