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  • 01.09, 13:05

    Более 500 человек оказались отрезаны от мира из-за селя в КБР

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    Более 500 человек оказались отрезаны от мира <nobr>из-за</nobr> селя в КБР

    Более 500 человек оказались отрезаны от мира из-за селя в КБР

    Более 500 человек оказались отрезаны от мира <nobr>из-за</nobr> селя в КБР

    Более 500 туристов оказались заблокированы в горах Кабардино-Балкарии из-за схода селя.

    В Кабардино-Балкарии более 27 турбаз и 49 зарегистрированных туристических групп оказались отрезаны от мира из-за схода селя и размытия дорог. Общее число туристов, заблокированных в горах, составляет более 500 человек, из них 133 — иностранцы: граждане Германии, Польши, Словении, США, Китая и Малайзии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    Мощный селевой поток сошел со склонов ущелья Адыл-Суу, оставив несколько населенных пунктов без газоснабжения. Сообщается о жертвах и пострадавших. Кроме-того, из-за проливных дождей разлилась река Баксан, из-за чего участки трассы Прохладный — Азау оказались размыты. В реку упали три автомобиля, три их пассажира все еще не найдены. Селем унесло машину главы администрации поселка Эльбрус Мусы Джаппуева, приехавшего в зону бедствия первым. Его также разыскивают. Дорога, ведущая к высокогорному курорту Эльбрус, перекрыта из-за размытия полотна.

    В ближайшие сутки в Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение. В республике ожидаются ливни и грозы, спасатели предупреждают, что уровень воды в реках может еще подняться.

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