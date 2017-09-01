Сход селя в Кабардино-Балкарии оставил без газа 5 населенных пунктов

В Баксанском ущелье
Кабардино-Балкарии сошел сель, перекрывший движение по трассе и повредивший газопровод.
Сообщение ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии: «По предварительной информации, в зону схода селя попал газопровод диаметром 225 миллиметров. Без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино в количестве 1400 абонентов».
В МЧС подчеркнули, что жилые дома и социально-значимые объекты в зону схода селевых потоков в Эльбрусском районе не попали. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
Сообщение ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии: «Перекрыто движение по федеральной автодороге „Прохладный-Азау“ с 88 по 90 километры».
Спасатели ведут мониторинг ситуации в Эльбрусском районе.
В МЧС подчеркнули, что жилые дома и социально-значимые объекты в зону схода селевых потоков в Эльбрусском районе не попали. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
Сообщение ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии: «Перекрыто движение по федеральной автодороге „Прохладный-Азау“ с 88 по 90 километры».
Спасатели ведут мониторинг ситуации в Эльбрусском районе.
Комментарии