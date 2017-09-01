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  • 01.09, 05:30

    Сход селя в Кабардино-Балкарии оставил без газа 5 населенных пунктов

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    Сход селя в Кабардино-Балкарии оставил без газа 5 населенных пунктов

    Сход селя в <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr> оставил без газа 5 населенных пунктов

    В Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии сошел сель, перекрывший движение по трассе и повредивший газопровод.

    Сообщение ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии: «По предварительной информации, в зону схода селя попал газопровод диаметром 225 миллиметров. Без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино в количестве 1400 абонентов».

    В МЧС подчеркнули, что жилые дома и социально-значимые объекты в зону схода селевых потоков в Эльбрусском районе не попали. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

    Сообщение ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии: «Перекрыто движение по федеральной автодороге „Прохладный-Азау“ с 88 по 90 километры».

    Спасатели ведут мониторинг ситуации в Эльбрусском районе.

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