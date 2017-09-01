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  • 01.09, 10:02

    В Кабардино-Балкарии селевой поток смыл людей и дорожное полотно

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    В Кабардино-Балкарии селевой поток смыл людей и дорожное полотно

    В <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr> селевой поток смыл людей и дорожное полотно

    Один человек погиб и еще несколько пострадали во время схода селевого потока в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Ведется спасательная операция.

    По информации местного поисково-спасательного отряда, полностью перекрыта дорога, ведущая к высокогорному курорту Эльбрус.

    Альберт Хаджиев, замначальника Эльбрусского высокогорного поисково- спасательного отряда МЧС России (ЭВПСО): «Дорожное полотно смыло в трех местах: выше Тырныауза и в Приэльбрусье на двух участках. Предполагается, что был большой подъем воды. Причины неизвестны. Может, ледник сошел. Всю ночь шел дождь, подмывало. Во время схода селевого потока с ущелья Адыл суу смыло водой 2 человек. Одного мы спасли, другого пока не удается найти. Сейчас пытаемся из воды достать еще одну машину. Водитель жив. Представители ГАИ сообщили, что, возможно, в воду попала еще одна машина, но мы не знаем где это может быть».

    Ранее сообщалось, что сель оставил без газоснабжения 5 населенных пунктов: Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино. Также поступали сообщения о перекрытии движения по федеральной трассе Прохладный — Азау в районе 88–90 километра.

    ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС передает, что в Кабардино-Балкарии на сутки объявлено штормовое предупреждение. В республике ожидается сильный дождь, в реках может подняться уровень воды.

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