В Кабардино-Балкарии селевой поток смыл людей и дорожное полотно

Один человек погиб и еще несколько пострадали во время схода селевого потока в Эльбрусском районе
Кабардино-Балкарии. Ведется спасательная операция.
По информации местного поисково-спасательного отряда, полностью перекрыта дорога, ведущая к высокогорному курорту Эльбрус.
Альберт Хаджиев, замначальника Эльбрусского высокогорного поисково- спасательного отряда МЧС России (ЭВПСО): «Дорожное полотно смыло в трех местах: выше Тырныауза и в Приэльбрусье на двух участках. Предполагается, что был большой подъем воды. Причины неизвестны. Может, ледник сошел. Всю ночь шел дождь, подмывало. Во время схода селевого потока с ущелья Адыл суу смыло водой 2 человек. Одного мы спасли, другого пока не удается найти. Сейчас пытаемся из воды достать еще одну машину. Водитель жив. Представители ГАИ сообщили, что, возможно, в воду попала еще одна машина, но мы не знаем где это может быть».
Ранее сообщалось, что сель оставил без газоснабжения 5 населенных пунктов: Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино. Также поступали сообщения о перекрытии движения по федеральной трассе Прохладный — Азау в районе 88–90 километра.
ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС передает, что в Кабардино-Балкарии на сутки объявлено штормовое предупреждение. В республике ожидается сильный дождь, в реках может подняться уровень воды.
Альберт Хаджиев, замначальника Эльбрусского высокогорного поисково- спасательного отряда МЧС России (ЭВПСО): «Дорожное полотно смыло в трех местах: выше Тырныауза и в Приэльбрусье на двух участках. Предполагается, что был большой подъем воды. Причины неизвестны. Может, ледник сошел. Всю ночь шел дождь, подмывало. Во время схода селевого потока с ущелья Адыл суу смыло водой 2 человек. Одного мы спасли, другого пока не удается найти. Сейчас пытаемся из воды достать еще одну машину. Водитель жив. Представители ГАИ сообщили, что, возможно, в воду попала еще одна машина, но мы не знаем где это может быть».
Ранее сообщалось, что сель оставил без газоснабжения 5 населенных пунктов: Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино. Также поступали сообщения о перекрытии движения по федеральной трассе Прохладный — Азау в районе 88–90 километра.
ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС передает, что в Кабардино-Балкарии на сутки объявлено штормовое предупреждение. В республике ожидается сильный дождь, в реках может подняться уровень воды.
Комментарии