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  • 02.09, 14:49

    Глава КБР доложил Путину о ликвидации последствий схода селя

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    • Фото РИА Новости
    Глава КБР доложил Путину о ликвидации последствий схода селя

    Глава КБР доложил Путину о ликвидации последствий схода селя

    Глава КБР доложил Путину о ликвидации последствий схода селя
  • Фото РИА Новости

    • Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков детально информировал президента Владимира Путина о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий сошедшего селя.

    Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, «президент просил Кокова во взаимодействии с МЧС обеспечить всем необходимым граждан, проживающих в районе бедствия, и туристов, находившихся там».

    В ночь на пятницу в горах Кабардино-Балкарии сошел мощный селевой поток. Единственная дорога, ведущая к Эльбрусу, полностью разрушена на нескольких участках, отрезанными от мира остаются сотни человек, в том числе туристы. Для их эвакуации организован воздушный мост. В общей сложности вертолеты МЧС и Росгвардии только в субботу выполнили восемь рейсов.

    смотретьВ КБР возобновлены поиски пропавших в районе схода селя людей
    В КБР возобновлены поиски пропавших в районе схода селя людей
    Под селевой поток попали два автомобиля, в которых находились пять человек, двоих удалось спасти, поиски остальных продолжаются. Сегодня стало известно об одном погибшем в результате происшествия.

    МЧС России просит туристов воздержаться от поездок в Приэльбрусье и на Эльбрус, сообщает «Интерфакс».

    смотретьПосле схода селя туристов эвакуируют вертолетами с кабардинского курорта
    После схода селя туристов эвакуируют вертолетами с кабардинского курорта
    Пресс-служба МЧС: «Сейчас в районе чрезвычайной ситуации ведутся работы по ликвидации последствий схода селевого потока. В связи с этим МЧС России просит воздержаться на этот период от поездок в Приэльбрусье в Баксанский район республики».

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