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  • 02.09, 17:51
    В КБР взрывами расчищают заваленную после селя дорогу. горы, Кабардино-Балкария, стихийные бедствия, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ КБР взрывами расчищают заваленную после селя дорогу

    В КБР взрывами расчищают заваленную после селя дорогу

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    В КБР взрывами расчищают заваленную после селя дорогу

    В КБР взрывами расчищают заваленную после селя дорогу

      В Кабардино-Балкарии специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска МЧС проводят подрывы скальной породы.

      Взрывные работы нужны, чтобы расчистить заваленные участки федеральной трассы Прохладный — Баксан — Эльбрус, единственной дороги к горе.

      Также МЧС России возобновило эвакуацию по воздуху людей, отрезанных селем, который сошел в пятницу на Эльбрусе. За один рейс вертолет может взять на борт 16 человек. Пока удалось вывезти чуть больше 100 туристов.

      Напомним, спасатели обнаружили три автомобиля, которые унесло при сходе селя. Среди них — машина главы поселения Эльбрус, который накануне первым прибыл на место стихии и через несколько минут перестал выходить на связь. Его судьба по-прежнему неизвестна. Еще два человека числятся пропавшими без вести. Погиб один местный житель. Владимир Путин попросил главу КБР обеспечить всем необходимым граждан, проживающих в районе бедствия, и туристов.

      Почти 8 тысяч человек, среди них — сотни туристов, остаются отрезанными от внешнего мира и ждут помощи не только на территории баз, но и на высокогорных маршрутах. В плену у стихии оказались граждане США, Китая, Германии, Польши и Словении. Среди попавших в беду — 22 ребенка.

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