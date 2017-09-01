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  • 01.09, 17:36

    Ураган «Харви» могут признать самым разрушительным в истории США

    1 комментарий
    Ураган «Харви» могут признать самым разрушительным в истории США

    Ураган «Харви» могут признать самым разрушительным в истории США

    Ураган «Харви» могут признать самым разрушительным в истории США
  • Фото Reuters © 2017

    • Ущерб от урагана «Харви» в США может превзойти разрушения от урагана «Катрина» 2005 года.

    Ущерб, нанесенный экономике США ураганом «Харви», может составить 1% от ВВП страны. Согласно исследованиям экспертов компании AccuWeather, ущерб от стихийного бедствия достигнет 190 млрд долларов и превысить ожидания на 30 млрд долларов.

    Если этот прогноз подтвердится, ураган станет самым разрушительным стихийным бедствием в истории США. До сих пор таким считается ураган «Катрина», разрушивший в 2005 году город Новый Орлеан. Ущерб от «Катрины» составил 125 млрд долларов.

    Из-за урагана «Харви» многие районы Хьюстона, штат Техас, станут непригодны для жизни и работы на несколько недель или даже месяцев. Хьюстон — четвертый по величине город США, он и его окрестности формирует до 3,5% ВВП страны. Кроме того, в США сейчас приостановлена добыча нефти в Мексиканском заливе и в Техасе. Закрыты многие нефтеперерабатывающие заводы, порты и трубопроводы, сообщает «Интерфакс».

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