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  • 31.08, 12:52

    На пострадавшем от урагана «Харви» химзаводе прогремели два взрыва

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    На пострадавшем от урагана «Харви» химзаводе прогремели два взрыва

    На пострадавшем от урагана «Харви» химзаводе прогремели два взрыва

    В Техасе на химическом заводе компании Arkema, оказавшемся в зоне урагана «Харви», прогремели два взрыва.

    Согласно сообщениям пресс-службы завода, взрывы произошли около двух часов утра по местному времени. Причиной стала вышедшая из строя из-за наводнения система энергопитания, снабжающая установки для охлаждения взрывоопасных химикалиев, передает Deutsche Welle.

    По сообщениям очевидцев, сейчас над территорией предприятия поднимается черный дым. Накануне в срочном порядке были эвакуированы люди, проживающие в радиусе двух километров от предприятия. Сейчас территория завода находится под двухметровым слоем воды.

    смотретьУраган «Харви» обрушился на Техас
    Ураган «Харви» обрушился на Техас
    Как сообщает агентство Reuters, жертвами урагана «Харви» в Техасе и Луизиане стали уже 35 человек, еще минимум 17 числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 30 погибших.

    По предварительным оценкам аналитиков агентства Moody’s, ураган нанесет экономике штата ущерб в 75 млрд долларов.

    «Харви» уже установил рекорд по количеству осадков в континентальной части США. Достижение было зафиксировано в городе Монт-Белвью — там в одном из каналов в середине дня во вторник выпало 1320 мм осадков.

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