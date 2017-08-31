На пострадавшем от урагана «Харви» химзаводе прогремели два взрыва

В Техасе на химическом заводе компании Arkema, оказавшемся в зоне урагана «Харви», прогремели два взрыва.
Согласно сообщениям пресс-службы завода, взрывы произошли около двух часов утра по местному времени. Причиной стала вышедшая из строя из-за наводнения система энергопитания, снабжающая установки для охлаждения взрывоопасных химикалиев, передает Deutsche Welle.
По сообщениям очевидцев, сейчас над территорией предприятия поднимается черный дым. Накануне в срочном порядке были эвакуированы люди, проживающие в радиусе двух километров от предприятия. Сейчас территория завода находится под двухметровым слоем воды.
Как сообщает агентство Reuters, жертвами урагана «Харви» в Техасе и Луизиане стали уже 35 человек, еще минимум 17 числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 30 погибших.
По предварительным оценкам аналитиков агентства Moody’s, ураган нанесет экономике штата ущерб в 75 млрд долларов.
«Харви» уже установил рекорд по количеству осадков в континентальной части США. Достижение было зафиксировано в городе Монт-Белвью — там в одном из каналов в середине дня во вторник выпало 1320 мм осадков.
По сообщениям очевидцев, сейчас над территорией предприятия поднимается черный дым. Накануне в срочном порядке были эвакуированы люди, проживающие в радиусе двух километров от предприятия. Сейчас территория завода находится под двухметровым слоем воды.
Как сообщает агентство Reuters, жертвами урагана «Харви» в Техасе и Луизиане стали уже 35 человек, еще минимум 17 числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 30 погибших.
По предварительным оценкам аналитиков агентства Moody’s, ураган нанесет экономике штата ущерб в 75 млрд долларов.
«Харви» уже установил рекорд по количеству осадков в континентальной части США. Достижение было зафиксировано в городе Монт-Белвью — там в одном из каналов в середине дня во вторник выпало 1320 мм осадков.
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