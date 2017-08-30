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  • 30.08, 14:09

    В Сочи после 15 смерчей выпал первый снег

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    В Сочи после 15 смерчей выпал первый снег

    В Сочи после 15 смерчей выпал первый снег

    В Сочи после 15 смерчей выпал первый снег

    За сутки над Чёрным морем в акватории Сочи сформировалось порядка полутора десятков смерчей. А в горах выпал снег.

    Метеорологи насчитали около 15 смерчей, которые родились за последние сутки в Чёрном море и в нем же и погасли. Ни один из вихрей на сушу не вышел, рассказал РИА Новости заместителя начальника управления Гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Владимира Кондратенко.

    смотретьСочи готовится к смерчам, Краснодарский край — к ливням с грозами
    Сочи готовится к смерчам, Краснодарский край — к ливням с грозами
    На Красной поляне прошли сильные ливни, выпало около 3–6 миллиметров осадков, в Имеретинке — до 18 миллиметров, рассказал Кондратенко. А в горах на высоте более 2 тысяч метров накануне выпал первый снег.

    смотретьВ Сочи сняли на видео самолет, пересекающий три смерча
    В Сочи сняли на видео самолет, пересекающий три смерча
    В связи с ухудшением погоды все городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы. Ранее в МЧС предупреждали туристов и жителей города о том, что в ближайшие часы в районе курорта возможно формирование смерчей. Спасатели рекомендуют отдыхающим на пляже, заметив в море опасное явление, сразу укрыться в надежном месте. Однако очевидцы продолжают снимать на видео и публиковать в соцсети впечатляющие кадры, например, посадку самолета в зоне шторма.

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