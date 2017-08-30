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  • 30.08, 08:05
    Сочи готовится к смерчам, Краснодарский край — к ливням с грозами. Сочи, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСочи готовится к смерчам, Краснодарский край — к ливням с грозами

    Сочи готовится к смерчам, Краснодарский край — к ливням с грозами

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    Сочи готовится к смерчам, Краснодарский край — к ливням с грозами

    Сочи готовится к смерчам, Краснодарский край — к ливням с грозами

    Сочи готовится к смерчам, Краснодарский край — к ливням с грозами

      Все городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы. По данным МЧС, в ближайшее время над морем в районе курорта могут образоваться смерчи.

      Накануне одновременно несколько внезапно возникших воронок уже пронеслись над морем. На сушу они не вышли, поэтому никаких разрушений не принесли. В аэропорту Адлера задержали прилет и вылет около десятка рейсов.

      Сообщается, что на территории всего Краснодарского края ожидаются ливни с грозами, градом, шквалистым ветром, а также резкие подъемы уровня воды в реках. В горных районах не исключен сход грязевых потоков.

      Спасатели рекомендуют жителям соблюдать необходимые меры предосторожности, по возможности воздержаться от походов и экскурсий в горы, а отдыхающим на пляже, увидевшим возникший на море смерч, советуют сразу укрыться в безопасном месте.

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