Смерчи, грозы и сель: на Сочи обрушились 33 ненастья

Жители Сочи переполнили соцсети пугающими видеокадрами — гром, молнии, шквалистый ветер. С гор Красной Поляны людей эвакуируют из-за сошедшего селя.

Над морем очевидцы видели одновременное образование девяти торнадо. Последний самолет, заходивший на посадку, был снят на мобильный телефон. Он пролетел, похоже, совсем близко от одной из воронок. Все остальные рейсы были отправлены на запасной аэродром.



Ливни с грозами, градом, шквалистым ветром, смерчи — неполный список стихий, которые обрушились на Сочи. В поселке Роза Хутор на дорогу сошел селевой поток, одна машина оказалась почти полностью погребена под размытым грунтом. Второй селевой сход, гораздо мощнее, заблокировал 15 автомобилей на шоссе в Красной Поляне по дороге к кордону Пслух. Туристов, пойманных в грязевую ловушку, уже эвакуировали.



Водители машин, правда, решили остаться на месте — будут караулить свои автомобили до утра, когда расчистят дорогу. Там же дежурят несколько экипажей спасателей. Пострадавших, к счастью, нет. А МЧС разослало всем предупреждение — на время непогоды воздержаться от походов в горы.



Подробности — в материале «Итогов дня».