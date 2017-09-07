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  • 07.09, 02:16
    Тропические штормы «Катя» и «Хосе» обрели силу урагана. Атлантический океан, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТропические штормы «Катя» и «Хосе» обрели силу урагана

    Тропические штормы «Катя» и «Хосе» обрели силу урагана

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    Тропические штормы «Катя» и «Хосе» обрели силу урагана

    Тропические штормы «Катя» и «Хосе» обрели силу урагана

    Тропические штормы «Катя» и «Хосе» обрели силу урагана

      В Атлантическом океане бушуют уже три урагана, включая «Ирму» пятой категории мощности.

      Специалисты американского Национального центра по наблюдению за ураганами сообщают, что сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм «Катя» обрел силу урагана. Скорость ветра в эпицентре «Кати» возросла с 20 метров в секунду до 83-х. Синоптики предполагают, что в течение ближайших двух дней мощность урагана возрастет.

      Такой же прогноз дают относительно тропического шторма «Хосе», который также усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Скорость ветра в эпицентре возросла до 120 км/ч (33,3 м/с). Это соответствует урагану первой категории. Сейчас «Хосе» находится в 1675 километрах к востоку от Малых Антильских островов, к которым он приближается со скоростью 26 км/ч.




      смотретьЖители Флориды скупают воду и бензин в ожидании урагана «Ирма»
      Жители Флориды скупают воду и бензин в ожидании урагана «Ирма»
      Ранее стало известно, что жертвами мощнейшего урагана «Ирма», который со скоростью почти 300 километров в час пронесся по заморским территориям Франции и приближается к Карибскому побережью, уже стали как минимум два человека. Сен-Бартелеми и Сен-Мартен остались без электричества. В префектуре Сен-Мартен начались наводнения, разрушены кровли домов. Ураган «Ирма» по своей мощности превосходит «Харви», который привел к катастрофическим последствиям в Техасе и Луизиане. В зоне риска так же Пуэрто-Рико, Доминикана и Гаити.


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