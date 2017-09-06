Жители Флориды скупают воду и бензин в ожидании урагана «Ирма»

Жители и туристы штата Флорида всерьез обеспокоены тем, как и куда убежать от стихии. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации
из-за надвигающегося урагана, который сносит все на своем пути.
Сейчас «Ирма» находится на расстоянии примерно 2,5 тысяч километров от города Ки-Уэст и стремительно приближается со скоростью 220 километров в час. Мощнейший ураган видно даже из космоса. Власти в спешном порядке начали эвакуировать население. Те, кто отказываются покинуть опасную зону, срочно запасаются продуктами и медикаментами. Ожидается, что во Флориду «Ирма» прибудет в пятницу.
Алексей Простой: «На улице, в магазинах ажиотаж. Люди начинают все скупать. Паника. Я заправил автомобиль полным баком сегодня. Купил воду еле-еле. Воды не было. Заехал в аптеку, купил последние две упаковки. Мы сейчас будем думать, скорее всего, паковать вещи. Я буду смотреть отели в северных штатах. В четверг будем уезжать».
По мнению экспертов, «Ирма» по своей силе превосходит ураган «Харви», который ранее обрушился на штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям. В зоне риска так же Пуэрто-Рико, Доминиканская Республика и Гаити.
Алексей Простой: «На улице, в магазинах ажиотаж. Люди начинают все скупать. Паника. Я заправил автомобиль полным баком сегодня. Купил воду еле-еле. Воды не было. Заехал в аптеку, купил последние две упаковки. Мы сейчас будем думать, скорее всего, паковать вещи. Я буду смотреть отели в северных штатах. В четверг будем уезжать».
По мнению экспертов, «Ирма» по своей силе превосходит ураган «Харви», который ранее обрушился на штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям. В зоне риска так же Пуэрто-Рико, Доминиканская Республика и Гаити.
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