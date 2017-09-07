Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 21:56
    Американцы бегут от разрушительного урагана «Ирма». Атлантический океан, США, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАмериканцы бегут от разрушительного урагана «Ирма»

    Американцы бегут от разрушительного урагана «Ирма»

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    Американцы бегут от разрушительного урагана «Ирма»

    Американцы бегут от разрушительного урагана «Ирма»

    Американцы бегут от разрушительного урагана «Ирма»

      Жертвами урагана «Ирма», бушующего в Карибском бассейне, по последним данным, стали 10 человек. Сейчас стихия движется в сторону Доминиканы и Кубы, оставляя после себя чудовищные разрушения. Массовая эвакуация проводится и в США.

      Ураган «Ирма» катком прошелся по Карибским островам. На Барбуде, Сен-Мартене и Британских Виргинских островах — излюбленных местах отдыха туристов — массовые разрушения. Кое-где уничтожено до 95% жилых домов и построек. Разрушены все линии коммуникаций, связи почти нет.

      На Карибы уже отправляются французские пожарные — помогать справиться с последствиями урагана. Вот они готовят экипировку и технику.

      Оставив без электричества часть Пуэрто-Рико, хотя острову повезло, «Ирма» лишь зацепила его краем, принеся только дожди и ветер, ураган угрожает восточному побережью Доминиканы. Но эвакуацию жителей и туристов там не объявляли, попросив всех лишь быть осторожнее и внимательно следить за погодой.

      Зато во Флориде, куда ураган может дойти в эти выходные, дороги забиты беженцами от стихии. На вдающемся в Атлантический океан острове Ки-Уэст со среды все жители и туристы обязаны покинуть территорию и выехать в безопасные районы. В аэропорту Майами — очереди за билетами. Туристы в спешке пытаются покинуть штат, стараясь успеть до прихода «Ирмы». Желающих так много, что американские авиакомпании не справляются — рейсов не хватает. В магазинах и на заправках тоже очереди. Одни запасаются едой и топливом, чтобы переждать ураган, другие — чтобы уехать.

      По всему побережью Флориды перед эвакуацией жители заколачивают окна и двери, укрепляют дома в надежде, что они выдержат порывы ветра, которые могут достичь 300 км в час, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

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