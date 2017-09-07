Власти призвали жителей Флориды готовиться к эвакуации из-за урагана «Ирма»

Губернатор штата Флорида Рик Скотт призвал жителей быть готовыми к удару разрушительного урагана «Ирма».
Губернатор подчеркнул, что ураган очень мощный, и всем жителям штата стоит быть готовым к тому, что им придется эвакуироваться.
Также Скотт сообщил, что сейчас власти Флорида занимаются тем, чтобы доставить на территорию штата дополнительные запасы горючего и распределить его по автозаправочным станциям, передает Fox News.
Отметим, что ранее в связи с приближением урагана «Ирма» была объявлена эвакуация туристов с островов у южного побережья Флориды. Также там был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как предупредил глава американского Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, ураган, который вскоре достигнет южных берегов США, может оказаться крайне разрушительным.
Урагану присвоена максимальная пятая категория опасности. По последним данным, его жертвами уже стали 10 человек. Пока эпицентр находится в 190 км к северу от островного государства Теркс и Кайкос, в юго-западной части Саргассова моря. «Ирма» перемещается в северо-западном направлении со скоростью 28 км в час.
Также Скотт сообщил, что сейчас власти Флорида занимаются тем, чтобы доставить на территорию штата дополнительные запасы горючего и распределить его по автозаправочным станциям, передает Fox News.
Отметим, что ранее в связи с приближением урагана «Ирма» была объявлена эвакуация туристов с островов у южного побережья Флориды. Также там был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как предупредил глава американского Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, ураган, который вскоре достигнет южных берегов США, может оказаться крайне разрушительным.
Урагану присвоена максимальная пятая категория опасности. По последним данным, его жертвами уже стали 10 человек. Пока эпицентр находится в 190 км к северу от островного государства Теркс и Кайкос, в юго-западной части Саргассова моря. «Ирма» перемещается в северо-западном направлении со скоростью 28 км в час.
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