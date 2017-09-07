Трамп объявил режим ЧП из-за урагана «Ирма»

Белый дом распространил распоряжение президента США Дональда Трампа о вводе на американских Виргинских островах чрезвычайного положения
из-за урагана «Ирма».
Также в распоряжении Дональда Трампа говорится о выделении федеральной помощи для поддержания усилий по восстановлению территории из-за урагана «Ирма», начавшегося 6 сентября 2017 года и продолжающегося в настоящий момент.
К этому моменту ураган «Ирма» достиг пятой, максимальной категории. Его признали самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.
Жертвами стихии, по последним данным, стали 10 человек. Сейчас «Ирма» движется в сторону Доминиканы и Кубы, оставляя после себя чудовищные разрушения. Массовая эвакуация проводится и в США.
Ранее сообщалось, что туристы из России не могут покинуть Доминикану из-за угрожающей всему живому природной стихии.
К этому моменту ураган «Ирма» достиг пятой, максимальной категории. Его признали самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.
Жертвами стихии, по последним данным, стали 10 человек. Сейчас «Ирма» движется в сторону Доминиканы и Кубы, оставляя после себя чудовищные разрушения. Массовая эвакуация проводится и в США.
Ранее сообщалось, что туристы из России не могут покинуть Доминикану из-за угрожающей всему живому природной стихии.
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