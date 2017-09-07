Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 21:56

    Трамп объявил режим ЧП из-за урагана «Ирма»

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Alvin Baez
    Трамп объявил режим ЧП <nobr>из-за</nobr> урагана «Ирма»

    Трамп объявил режим ЧП из-за урагана «Ирма»

    Трамп объявил режим ЧП <nobr>из-за</nobr> урагана «Ирма»
  • Фото: Reuters © 2017, Alvin Baez

    • Белый дом распространил распоряжение президента США Дональда Трампа о вводе на американских Виргинских островах чрезвычайного положения из-за урагана «Ирма».

    Также в распоряжении Дональда Трампа говорится о выделении федеральной помощи для поддержания усилий по восстановлению территории из-за урагана «Ирма», начавшегося 6 сентября 2017 года и продолжающегося в настоящий момент.

    К этому моменту ураган «Ирма» достиг пятой, максимальной категории. Его признали самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.

    смотретьАмериканцы бегут от разрушительного урагана «Ирма»
    Американцы бегут от разрушительного урагана «Ирма»
    Жертвами стихии, по последним данным, стали 10 человек. Сейчас «Ирма» движется в сторону Доминиканы и Кубы, оставляя после себя чудовищные разрушения. Массовая эвакуация проводится и в США.

    Ранее сообщалось, что туристы из России не могут покинуть Доминикану из-за угрожающей всему живому природной стихии.

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