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  • 07.09, 18:55
    Российские туристы не могут покинуть Доминикану из-за урагана. Атлантический океан, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские туристы не могут покинуть Доминикану из-за урагана

    Российские туристы не могут покинуть Доминикану из-за урагана

    1 комментарий
    Российские туристы не могут покинуть Доминикану <nobr>из-за</nobr> урагана

    Российские туристы не могут покинуть Доминикану из-за урагана

    Российские туристы не могут покинуть Доминикану <nobr>из-за</nobr> урагана

      Сотни российских туристов сегодня не могут покинуть Доминикану. В ближайшие часы страну накроет ураган «Ирма», который уже уничтожил несколько островов Кабирского бассейна.

      Аэропорт Пунта-Кана закрыт. Когда возобновят вылеты, неизвестно. Путешественникам рекомендовано не выходить из отелей, об эвакуации пока речи не идет. В ассоциации туроператоров заверили, что россиянам ничто не угрожает.

      От урагана «Ирма» уже погибли 10 человек. И эти данные не окончательные. До сих пор нет связи с южной частью Сент-Мартена, который почти полностью разрушен. Отрезаны оказались 30 тысяч человек. Премьер Нидерландов — этой стране принадлежит часть острова — заявил, что единственная задача на ближайшие дни — возобновить работу аэропорта и доставить людям питьевую воду.

      Катастрофические последствия урагана — на острове Барбуда. Он больше не пригоден для жизни. Восстановление займет годы и потребует гигантскую для крошечного государства сумму — 150 миллионов долларов. В Пуэрто-Рико без света остались 900 тысяч человек. К натиску «Ирмы» готовятся и в США. Во Флориде объявлена эвакуация, начались перебои с бензином, на заправках — огромные очереди.






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