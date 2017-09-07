Российские туристы не могут покинуть Доминикану из-за урагана

Сотни российских туристов сегодня не могут покинуть Доминикану. В ближайшие часы страну накроет ураган «Ирма», который уже уничтожил несколько островов Кабирского бассейна.
Аэропорт Пунта-Кана закрыт. Когда возобновят вылеты, неизвестно. Путешественникам рекомендовано не выходить из отелей, об эвакуации пока речи не идет. В ассоциации туроператоров заверили, что россиянам ничто не угрожает.
От урагана «Ирма» уже погибли 10 человек. И эти данные не окончательные. До сих пор нет связи с южной частью Сент-Мартена, который почти полностью разрушен. Отрезаны оказались 30 тысяч человек. Премьер Нидерландов — этой стране принадлежит часть острова — заявил, что единственная задача на ближайшие дни — возобновить работу аэропорта и доставить людям питьевую воду.
Катастрофические последствия урагана — на острове Барбуда. Он больше не пригоден для жизни. Восстановление займет годы и потребует гигантскую для крошечного государства сумму — 150 миллионов долларов. В Пуэрто-Рико без света остались 900 тысяч человек. К натиску «Ирмы» готовятся и в США. Во Флориде объявлена эвакуация, начались перебои с бензином, на заправках — огромные очереди.
От урагана «Ирма» уже погибли 10 человек. И эти данные не окончательные. До сих пор нет связи с южной частью Сент-Мартена, который почти полностью разрушен. Отрезаны оказались 30 тысяч человек. Премьер Нидерландов — этой стране принадлежит часть острова — заявил, что единственная задача на ближайшие дни — возобновить работу аэропорта и доставить людям питьевую воду.
Катастрофические последствия урагана — на острове Барбуда. Он больше не пригоден для жизни. Восстановление займет годы и потребует гигантскую для крошечного государства сумму — 150 миллионов долларов. В Пуэрто-Рико без света остались 900 тысяч человек. К натиску «Ирмы» готовятся и в США. Во Флориде объявлена эвакуация, начались перебои с бензином, на заправках — огромные очереди.
Комментарии