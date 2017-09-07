Ураган «Ирма» разрушил аэропорт на острове Сен-Мартен

Ураган «Ирма», обрушившийся на французские острова в Карибском море, разрушил нидерландский аэропорт на острове
Сен-Мартен.
Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Он уточнил, что сейчас на острове работает только один, французский аэропорт.
Жерар Колон, министр внутренних дел Франции: «Нидерландский аэропорт острова разрушен, но на севере острова французский аэропорт работает».
Министр также сообщил, что на Сен-Мартен направлены «необходимые средства» для ликвидации последствий стихии, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ураган «Ирма» обрушился на острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. В результате на заморских территориях Франции погибли по меньшей мере восемь человек, еще 23 получили ранения.
Ураган «Ирма» уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. По мнению экспертов, ураган «Ирма» по своей разрушительности превосходит ураган «Харви», который привел к катастрофическим последствиям в американских Техасе и Луизиане. А в Атлантике уже сформировались два новых урагана «Катя» и «Хосе», которые набирают силу.
Жерар Колон, министр внутренних дел Франции: «Нидерландский аэропорт острова разрушен, но на севере острова французский аэропорт работает».
Министр также сообщил, что на Сен-Мартен направлены «необходимые средства» для ликвидации последствий стихии, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ураган «Ирма» обрушился на острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. В результате на заморских территориях Франции погибли по меньшей мере восемь человек, еще 23 получили ранения.
Ураган «Ирма» уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. По мнению экспертов, ураган «Ирма» по своей разрушительности превосходит ураган «Харви», который привел к катастрофическим последствиям в американских Техасе и Луизиане. А в Атлантике уже сформировались два новых урагана «Катя» и «Хосе», которые набирают силу.
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