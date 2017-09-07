Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.09, 12:51

    Ураган «Ирма» разрушил аэропорт на острове Сен-Мартен

    комментировать

    Ураган «Ирма» разрушил аэропорт на острове Сен-Мартен

    Ураган «Ирма» разрушил аэропорт на острове <nobr>Сен-Мартен</nobr>

    Ураган «Ирма», обрушившийся на французские острова в Карибском море, разрушил нидерландский аэропорт на острове Сен-Мартен.

    Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Он уточнил, что сейчас на острове работает только один, французский аэропорт.

    Жерар Колон, министр внутренних дел Франции: «Нидерландский аэропорт острова разрушен, но на севере острова французский аэропорт работает».

    Министр также сообщил, что на Сен-Мартен направлены «необходимые средства» для ликвидации последствий стихии, передает РИА Новости.

    смотреть«Абсолютное разрушение»: Карибские острова первыми приняли удар урагана «Ирма»
    «Абсолютное разрушение»: Карибские острова первыми приняли удар урагана «Ирма»
    Ранее сообщалось, что ураган «Ирма» обрушился на острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. В результате на заморских территориях Франции погибли по меньшей мере восемь человек, еще 23 получили ранения.

    Ураган «Ирма» уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. По мнению экспертов, ураган «Ирма» по своей разрушительности превосходит ураган «Харви», который привел к катастрофическим последствиям в американских Техасе и Луизиане. А в Атлантике уже сформировались два новых урагана «Катя» и «Хосе», которые набирают силу.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru