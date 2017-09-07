Кисляк: у Москвы много вариантов ответов на действия Вашингтона

Бывший посол России в США дал комментарий о том, какие действия Россия может предпринять в ответ на ситуацию с изъятием дипломатических объектов в Америке.
Сергей Кисляк, бывший посол РФ в США: «Глава МИД РФ Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много».
Об этом дипломат рассказал в интервью газете «Известия». По словам Кисляка, действия американской стороны, связанные с закрытием генконсульства РФ в Сан-Франциско, наносят удар не столько российским дипломатическим институтам, сколько по интересам обычных россиян.
Сергей Кисляк: «У каждого действия есть практическое измерение — в частности, у закрытия генконсульства в Сан-Франциско. Теперь сотни тысяч российских граждан, которые волею судеб живут и работают на Западном побережье, теряют возможность комфортного контакта с представителями российского государства».
Дипломат назвал Россию страной, которая готова отстаивать свои интересы.
Сергей Кисляк: «Это и стало для американцев вызовом, с которым они не смогли смириться. Это то, к чему им придется еще долго привыкать. Этот период будет непростым и долгим. Но в любом случае, это объективная реальность. Мир меняется».
Напомним, в конце августа власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке, дав срок до 2 сентября. В день закрытия в зданиях дипломатических объектов прошли обыски. В Госдепартаменте США их назвали «инспекцией». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители американских спецслужб «ведут себя как оккупанты».
Президент России назвал изъятие дипломатических объектов грубым нарушением имущественных прав и сообщил, что Москва намерена обратиться в суд. При этом Владимир Путин не исключил, что РФ пойдет на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий.
Об этом дипломат рассказал в интервью газете «Известия». По словам Кисляка, действия американской стороны, связанные с закрытием генконсульства РФ в Сан-Франциско, наносят удар не столько российским дипломатическим институтам, сколько по интересам обычных россиян.
Сергей Кисляк: «У каждого действия есть практическое измерение — в частности, у закрытия генконсульства в Сан-Франциско. Теперь сотни тысяч российских граждан, которые волею судеб живут и работают на Западном побережье, теряют возможность комфортного контакта с представителями российского государства».
Дипломат назвал Россию страной, которая готова отстаивать свои интересы.
Сергей Кисляк: «Это и стало для американцев вызовом, с которым они не смогли смириться. Это то, к чему им придется еще долго привыкать. Этот период будет непростым и долгим. Но в любом случае, это объективная реальность. Мир меняется».
Напомним, в конце августа власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке, дав срок до 2 сентября. В день закрытия в зданиях дипломатических объектов прошли обыски. В Госдепартаменте США их назвали «инспекцией». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители американских спецслужб «ведут себя как оккупанты».
Президент России назвал изъятие дипломатических объектов грубым нарушением имущественных прав и сообщил, что Москва намерена обратиться в суд. При этом Владимир Путин не исключил, что РФ пойдет на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий.
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